İsmail Kartal: Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz
Kariyerine İran ekibi Persepolis ile devam eden teknik direktör İsmail Kartal, görev aldığı ülkeki futbol ve oradaki hayatına dair konuştu. "Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz." diyen Kartal, "Futbol İran'da biraz daha fiziğe dayalı. Pozitif bir futbol oynatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Geçen sene 99 puan toplayan ve Fenerbahçe ile şampiyonluğu kıl payı kaçıran tecrübeli çalıştırıcı Türkiye'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.
İran ekibi Persepolis ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan ve şampiyonluğa oynayan teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Kartal, "Şampiyon olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.