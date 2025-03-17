NTV.COM.TR

İsmail Kartal: Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz

Kariyerine İran ekibi Persepolis ile devam eden teknik direktör İsmail Kartal, görev aldığı ülkeki futbol ve oradaki hayatına dair konuştu. "Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz." diyen Kartal, "Futbol İran'da biraz daha fiziğe dayalı. Pozitif bir futbol oynatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Geçen sene 99 puan toplayan ve Fenerbahçe ile şampiyonluğu kıl payı kaçıran tecrübeli çalıştırıcı Türkiye'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

İsmail Kartal: Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz - 1

İran ekibi Persepolis ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan ve şampiyonluğa oynayan teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Kartal, "Şampiyon olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.


SPOR&SKOR HABERLERİ

İsmail Kartal: Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz - 2

Kartal, "2 ay oldu geleli, daha Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz, otel-tesis arası gidip geliyoruz." ifadelerini kullandı.


İsmail Kartal: Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz - 3

""Persepolis çok büyük bir kulüp, 40-45 milyon taraftarı olan bir takım. Her maçımızda 70-80 bin kişiyle, derbilerde 100 bin kişiyle oynuyoruz." diyen 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol İran'da biraz daha fiziğe dayalı. Pozitif bir futbol oynatmaya çalışıyorum. Zor oldu ama oyuncular da artık yavaş yavaş oynadıkları futboldan keyif almaya başladı." şeklinde konuştu.

İsmail Kartal: Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz - 4

Kartal, "Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise "Hak eden kazansın diyorum." diyerek yanıtladı.

DAHA FAZLA GÖSTER