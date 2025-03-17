İsmail Kartal: Derbilerden 100 bin kişiyle oynuyoruz

""Persepolis çok büyük bir kulüp, 40-45 milyon taraftarı olan bir takım. Her maçımızda 70-80 bin kişiyle, derbilerde 100 bin kişiyle oynuyoruz." diyen 63 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol İran'da biraz daha fiziğe dayalı. Pozitif bir futbol oynatmaya çalışıyorum. Zor oldu ama oyuncular da artık yavaş yavaş oynadıkları futboldan keyif almaya başladı." şeklinde konuştu.