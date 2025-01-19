İsmail Kartal için İran iddiası: Resmi teklif yapıldı

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Deneyimli çalıştırıcı için geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un devreye girdiği iddia ediliyordu.

Öte yandan Kayserisporun da Kartal'a teklif götüren takımlar arasında olduğu ancak tecrübeli teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği kaydedilmişti.