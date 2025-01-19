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İsmail Kartal için İran iddiası: Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe ile geçtiğimiz yıl 99 puan toplayan ve sezonu ikinci sırada tamamlayan İsmail Kartal'a İran ekibi Persepolis'ten teklif geldiği öne sürüldü.

İsmail Kartal için İran iddiası: Resmi teklif yapıldı - 1

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Deneyimli çalıştırıcı için geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un devreye girdiği iddia ediliyordu. 

Öte yandan Kayserisporun da Kartal'a teklif götüren takımlar arasında olduğu ancak tecrübeli teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği kaydedilmişti. 

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İsmail Kartal için İran iddiası: Resmi teklif yapıldı - 2

Ajansspor'un haberine göre, İsmail Kartal'a teklif yapan son takımın Persepolis olduğu belirtildi.

İsmail Kartal için İran iddiası: Resmi teklif yapıldı - 3

63 yaşındaki çalıştırıcıya resmi teklif yapıldığı ve yanıtının beklendiği vurgulandı. 

İsmail Kartal için İran iddiası: Resmi teklif yapıldı - 4

Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı.

Ayrıca Rıza Çalımbay da geçtiğimiz yıl NTV Spor'a yaptığı açıklamada Persepolis'ten aldığı teklifi reddettiğini bildirmişti.

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