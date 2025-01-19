İsmail Kartal için İran iddiası: Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe ile geçtiğimiz yıl 99 puan toplayan ve sezonu ikinci sırada tamamlayan İsmail Kartal'a İran ekibi Persepolis'ten teklif geldiği öne sürüldü.
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Deneyimli çalıştırıcı için geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon'un devreye girdiği iddia ediliyordu.
Öte yandan Kayserisporun da Kartal'a teklif götüren takımlar arasında olduğu ancak tecrübeli teknik adamın bu teklifi geri çevirdiği kaydedilmişti.