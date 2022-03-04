İsmail Kartal: Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma

Haberler - DHA 04.03.2022 - 13:40 | Son Güncelleme : 04.03.2022 - 13:42
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ligin 28'inci haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sarı-lacivertli taraftarların desteklerini beklediklerini söyledi.
Trabzonspor maçının önemli ve zor bir karşılaşma olacağını dile getiren İsmail Kartal, "Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.
Taraftarından 90 dakika destek beklediğini belirden Kartal, "Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe'nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız" açıklamalarını kullandı.
Son 3 maçta galip geldiklerini aktaran İsmail Kartal, "Elimizdeki oyuncularla en iyisine ulaşabilmek bizim hedefimiz. Takım içindeki oyuncularla iletişimde çok daha iyi duruma geldik. Maç kazanmanın vermiş olduğu rahatlıkla takımın özgüveni yerine gelmeye ve psikolojik olarak üstüne koymaya başladı" dedi.
İsmail Kartal, Arda Güler konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını dile getirerek, "İçten gelerek konuşan bir inanım. Arda bu camianın evladıdır. Biz de Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11'de oynattık" şeklinde konuştu.
Arda'nın gelişmeye devam ettiğini belirten Kartal "Hangi maçta Arda'yı 11'de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda'nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor. Maçına zamanına göre oynayacaktır" açıklamasında bulundu
Kartal, göreve geldiği günden bu zamana 12 oyuncunun A takım idmanında yer aldığını dile getirerek, "Altyapıda Arda 8-10 ve iç pozisyonlarında oynadı. Arda'yı biraz içte oynattık sonrasında İrfan ile yer değiştirdik. Takımdaki ağabeyleri de Arda'ya çok yardımcı oluyor. Bunlara alışacak, yeri gelince oyun içinde pozisyonu değişecek" diye konuştu.
Enner Valencia'nın 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıklayan İsmail Kartal, şunları dile getirdi:
"Şu an dörtlüden vazgeçmeyeceğiz. Savunmada yaşadığımız sorunlarla ilgili oyuncularımızla görüşüyoruz, yapmaları gerekenleri anlatıyoruz. 7 maç oynadık, 6'sında gol yedik. Demek ki biz gol yemekte rakibe fazla alan bırakıyoruz. Bize gol atmanın zorluğunu rakiplere hissettirmemiz gerekiyor"
İsmail Kartal, oyuncularıyla karşılıklı saygıya dayanan bir iletişimleri olduğunun altını çizerek, "Burada hak edeni oynatmaya çalışıyorum. Bu takımın her şeyi onlar. Oyuncularımızla aramızda iyi diyaloglar var. Şu anda her geçen gün futbolcularım beklentimin üzerine çıktı" açıklamalarında bulundu.
Ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçladıklarını dile getiren Kartal, "Şu anda ligi en iyi yerde bitirmek hedefindeyiz. Liderle bu hafta kendi evimizde oynayacağız. Sezon sonuna kadar önümüzdeki bütün maçları kazanmaya çalışacağız" dedi.
Sezon sonu transferler olacağını belirten Kartal,
"Taraftarlarımızın da beklentisi bu takımın ligi en iyi yerde bitirmesi. Seneye bu takımın Avrupa kupalarına gitmesini sağlamamız lazım. Bir taraftan da gençleri monte etmemiz lazım" şeklinde konuştu.
Tecrübeli teknik adam, sezon sonu başkan Ali Koç'a detaylı bir rapor sunacağını vurguladı.
İsak Vural transferine de değinen Kartal, "Tüm transfer sürecinden haberim var. İsak, başkanımızın her zaman vurguladığı altyapı planlaması doğrultusunda kulübümüzün bir parçası oldu. Bizimle olacak İsak ama alt yaşta oynayacak. Arda gibi çok değerli bir oyuncu olabilir" açıklamalarında bulundu.
Mesut Özil'in bir dünya yıldızı olduğuna dikkati çeken Kartal, sakatlık ve hastalık sebebiyle fiziksel açıdan takımın gerisinde kaldığını hatırlatarak, "Mesut bu takımın en önemli oyuncularından ve bir dünya yıldızı. Adaletli olma zorunluluğum var, forma adaletine inanıyorum. Mesut sahada her şeyini vermesi gereken ilk oyuncusu ve bunu da yapacak. Trabzonspor maçında kadroya alacağız. Ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum" diye konuştu.
İsmail Kartal, Pelkas'ın formunun yükselmesinden memnun olduğunu ve sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşüldüğünü, olumlu anlamda önemli mesafe kat edildiğini de sözlerine ekledi.