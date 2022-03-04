İsmail Kartal: Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Ligin 28'inci haftasında pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sarı-lacivertli taraftarların desteklerini beklediklerini söyledi.

Trabzonspor maçının önemli ve zor bir karşılaşma olacağını dile getiren İsmail Kartal, "Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

Taraftarından 90 dakika destek beklediğini belirden Kartal, "Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe'nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız" açıklamalarını kullandı.