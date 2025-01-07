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İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif: Kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir

Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı. Al-Taawon kulübü Kartal'ın takımın başına geçmesini istiyor. Kartal, teklifi kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir.

İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif: Kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir - 1

Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı.

Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.


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İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif: Kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir - 2

Süper Lig'de geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu.


İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif: Kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir - 3

Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif: Kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir - 4

Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.


İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif: Kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir - 5

Kartal, teklifi kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir.


İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif: Kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir - 6

Al-Taawon ile Terim'in takımı Al Shabab 22 Şubat'ta mücadele edecek.

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