İsmail Kartal'a Suudi Arabistan'dan teklif: Kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir
Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı. Al-Taawon kulübü Kartal'ın takımın başına geçmesini istiyor. Kartal, teklifi kabul ederse Fatih Terim'le yeniden karşı karşıya gelebilir.
Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik adamlar gözde olmaya başladı.
Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.