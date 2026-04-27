İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması. "Elbette değerlendiririz"
27.04.2026 16:37
NTV - Haber Merkezi
Derbiden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de gelecek adına sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular eleştirilerin hedefinde yer aldı.
İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Yönetimi, bugün gerçekleştireceği toplantıda kararlar alınacağı açıklanmıştı.
Bu durum üzerine Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal'dan açıklamalar geldi.
"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"
TV100'e konuşan Kartal, derbide alınan skor üzerine "Futbol böyle bir şey. Bunlar normal." yorumunu yaptı.
"ELBETTE DEĞERLENDİRİRİZ"
Fenerbahçe'den teklif gelip gelmediğine dair soruya "Hayır, gelmedi" yanıtını veren Kartal, "Teklif gelse geri dönmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Elbette değerlendiririz" cevabını verdi.