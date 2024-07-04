İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

SON 20 YILDA İSPANYA ÜSTÜN

İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.



Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı.



İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.



Takımlar arasında yapılan 3 dostluk müsabakasında ise İspanya ve Almanya birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere bitti.