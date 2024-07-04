İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Almanya ile nefes kesecek bir maça çıkacak. Turnuvada favori olarak gösterilen İspanya ve Almanya, erken final niteliğinde bir maça çıkacak. Kritik mücadele öncesinde İspanya ve Almanya'nın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya ve Almanya, yarı final turuna yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale kadar tüm maçlarını kazanarak gelen İspanya, Almanya'yı yenmek ve namağlup olarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?