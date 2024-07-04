NTV.COM.TR’ye geri dön

İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Almanya ile nefes kesecek bir maça çıkacak. Turnuvada favori olarak gösterilen İspanya ve Almanya, erken final niteliğinde bir maça çıkacak. Kritik mücadele öncesinde İspanya ve Almanya'nın muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya ve Almanya, yarı final turuna yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale kadar tüm maçlarını kazanarak gelen İspanya, Almanya'yı yenmek ve namağlup olarak yoluna devam etmek istiyor. Peki, İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 2

İSPANYA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) "erken final" olarak nitelendirilen İspanya-Almanya maçı yarın yapılacak.

Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ve Almanya, Stuttgart Arena'da saat 19.00'da başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecek.

Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 3

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

İki takımın yarınki müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams.

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz.

İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 4

İKİ TAKIMIN ÇEYREK FİNAL YOLU

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 5

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MAÇLAR

Güçlü iki takımın rekabetinde dengeli bir sonuç görülüyor.

İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi.

İspanya-Almanya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 6

SON 20 YILDA İSPANYA ÜSTÜN

İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı.

İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.

Takımlar arasında yapılan 3 dostluk müsabakasında ise İspanya ve Almanya birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere bitti.

DAHA FAZLA GÖSTER