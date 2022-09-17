İspanya-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 final)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçı için heyecan dorukta. Turnuvanın güçlü takımı İspanya yarın Fransa ile EuroBasket 2022 final maçında karşılaşacak. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, İspanya-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?