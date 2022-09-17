İspanya-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022 final)

Haberler - ntv.com.tr 17.09.2022 - 16:53
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçı için heyecan dorukta. Turnuvanın güçlü takımı İspanya yarın Fransa ile EuroBasket 2022 final maçında karşılaşacak. Kritik mücadeleyi canlı takip etmek isteyen basketbolseverler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, İspanya-Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan yarı final mücadelesinde, turnuvada 3 kez şampiyon olan İspanya ile 17 yıl sonra yarı finale kalan ev sahibi Almanya karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını 51-46 önde kapatan Almanya, üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya kadar (71-61) çıkardı. Son çeyreğe iyi başlayan ve 34. dakikada 77-77 beraberliği yakalayan İspanya, karşılaşmayı 96-91 kazanarak final biletini aldı.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi, 18 Eylül Pazar günü TSİ 21.30'da oynanacak.
Mücadele NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan maçta 2013 şampiyonu Fransa, "peri masalı"nı sürdürmek isteyen Polonya ile karşılaştı.
İlk çeyreği 15-9, devreyi 34-18, üçüncü çeyreği de 64-36 önde geçen Fransa, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 95-54 kazanarak adını finale yazdırdı.
Şampiyona tarihinde 1949, 2011 ve 2013'ün ardından dördüncü kez final biletini alan Fransa'nın finaldeki rakibi İspanya oldu.