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İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024'ün ilk finalisti kim olacak? İspanya mı, Fransa mı?

Avrupa'nın futbol bayramı EURO 2024'te, heyecan yarı final maçlarıyla devam edecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. İspanya ve Fransa ilk finalist olabilmek için kozlarını paylaşacak. Peki, İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024'ün ilk finalisti kim olacak? İspanya mı, Fransa mı? - 1

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. İspanya ile Fransa, Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak yarı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

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İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024'ün ilk finalisti kim olacak? İspanya mı, Fransa mı? - 2

İSPANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya - Fransa karşılaşması TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. UEFA tarafından uygulanan uluslararası yayın hakları sınırlılık politikasına göre dünyadaki tüm resmi yayıncılar, ülke sınırlarını aşan frekanslarını EURO 2024 maçları esnasında şifreliyor.

İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024'ün ilk finalisti kim olacak? İspanya mı, Fransa mı? - 3

Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.

EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı.

Fransızlar, 1992 ve 2008'de grup aşamasında elendi, 2020'de son 16 turu, 2004 ve 2012'de çeyrek final, 1960 ve 1996'da ise yarı final gördü.

İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024'ün ilk finalisti kim olacak? İspanya mı, Fransa mı? - 4

PORTEKİZ SON İKİ TURDA BEKLENENİ VERMEDİ

Teknik direktörlüğünü Roberto Martinez'in yaptığı Portekiz Milli Takımı, EURO 2016'daki şampiyonluğun ardından son iki turnuvada bekleneni veremedi.

EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Portekizliler, bu kez de çeyrek finali geçemedi.

Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir karneye sahip Portekiz, bir şampiyonluğun yanı sıra 2004'te final, 1984, 2000 ve 2012'de yarı final, 1996 ve 2008'de çeyrek final oynadı.

İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024'ün ilk finalisti kim olacak? İspanya mı, Fransa mı? - 5

RONALDO İLK KEZ GOL ATAMADI

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, forma giydiği Avrupa Şampiyonalarında ilk kez gol atamadı.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012, 2016 ve 2020'de mücadele eden ve hepsinde rakip fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, 2024'te gol kaydedemedi.

Turnuva tarihinin en fazla gol atan (14) oyuncusu konumundaki Ronaldo, 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da üçer, 2020'de ise 5 kez ağları sarstı.

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