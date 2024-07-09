İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024'ün ilk finalisti kim olacak? İspanya mı, Fransa mı?
Avrupa'nın futbol bayramı EURO 2024'te, heyecan yarı final maçlarıyla devam edecek. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. İspanya ve Fransa ilk finalist olabilmek için kozlarını paylaşacak. Peki, İspanya-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. İspanya ile Fransa, Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak yarı final müsabakasında karşı karşıya gelecek.