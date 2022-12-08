İspanya Futbol Federasyonu'ndan Luis Enrique kararı: Yeni hoca Luis de la Fuente

Dünya Kupası'nın favorisi gösterilen ancak Fas'a yenilip çeyrek finale kalamayarak turnuvaya erken veda eden İspanya'da fatura Luis Enrique'ye kesildi.
İspanya Futbol Federasyonu, Fas yenilgisinin ardından teknik direktör Luis Enrique ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü de Luis de la Fuente olarak açıklandı. Fuente daha önce İspanya U19 VE U21 takımlarının çalıştırmıştı.
Dünya Kupası 2022 sonrasında Güney Kore, Gana ve Belçika'da teknik direktörleriyle ayrılık kararı almıştı.
Güney Kore teknik direktörü Paulo Bento
Gana teknik direktörü Otto Addo
Belçika teknik direktörü Roberto Martinez