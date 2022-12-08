İspanya Futbol Federasyonu'ndan Luis Enrique kararı: Yeni hoca Luis de la Fuente

İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü de Luis de la Fuente olarak açıklandı. Fuente daha önce İspanya U19 VE U21 takımlarının çalıştırmıştı.

Dünya Kupası 2022 sonrasında Güney Kore, Gana ve Belçika'da teknik direktörleriyle ayrılık kararı almıştı.