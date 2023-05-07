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İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı

İspanya futbolunda Kral Kupası'nı, final maçında Osasuna'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Real Madrid tarihinde 20. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 1

İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ve Osasuna, Sevilla'daki La Cartuja'da karşılaştı.

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İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 2

Karşılaşmanın 2. dakikasında Rodrygo Goes'in golüyle öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 3

İkinci yarıya hızlı başlayan Osasuna 58. dakikada Lucas Torro'nun golüyle skora eşitliği getirdi.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 4

Maçın 70. dakikasında bir kez daha Rodrygo ile Osasuna ağlarını havalandıran Madrid takımı, bu avantajını karşılaşma sonuna kadar koruyarak, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 5

Son olarak 2013-2014 sezonunda Kral Kupası'nı kazanan Real Madrid, 9 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha kaldırma başarısını gösterdi.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 6

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Real Madrid, kulüp tarihinde 20. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 7

Kral Kupası'nı 31 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (20) izliyor.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 8

Tarihinde ikinci kez bu kupada final oynayan Osasuna ise henüz kazanma başarısını gösteremedi.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 9

Osasuna Teknik direktörü Jagoba Arrasate kaybettikleri maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 10
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 11
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 12
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 13
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 14
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 15
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 16
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 17
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 18
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 19
İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı - 20
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