İspanya La Liga maçları: Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona 7. haftada Real Sociedad'i konuk etti ve müsabaka 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı.



Sevilla ise Rayo Vallecano deplasmanında oynadı. Bu karşılaşma da 0-1 Sevilla'nın galibiyetiyle son buldu.



Real Madrid ile zirve yarışında olan Barcelona'ya karşı forma terletecek Sevilla, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Öte yandan La Liga 8. hafta maçında Lamine Yamal da sakatlığının nüksetmesi nedeniyle yer almayacak.