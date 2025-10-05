NTV.COM.TR

İspanya La Liga maçları: Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga 8. haftada Sevilla, Barcelona'yı kendi evinde ağırlıyor. Puan tablosunda 2. sırada yer alan Barcelona, 10. olan Sevilla'ya karşı mücadele verecek. Nefes kesecek müsabaka Ramon Ranchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşmada Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal olmayacak. Sevilla - Barcelona maçı ayrıntıları...

La Liga'da Sevilla - Barcelona sahne alıyor. Son 5 maçından bir beraberlik, 4 galibiyetle ayrılan Barcelona, 10 puanla 10. sırada bulunan Sevilla deplasmanında oynayacak. Gözler nefes kesecek mücadelede olacak. Sevilla - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SEVİLLA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona'nın Sevilla deplasmanında oynayacağı karşılaşma 5 Ekim Pazar günü saat 17:15'te başlayacak. Mücadale S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayımlanacak.

Barcelona 7. haftada Real Sociedad'i konuk etti ve müsabaka 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

Sevilla ise Rayo Vallecano deplasmanında oynadı. Bu karşılaşma da 0-1 Sevilla'nın galibiyetiyle son buldu.

Real Madrid ile zirve yarışında olan Barcelona'ya karşı forma terletecek Sevilla, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Öte yandan La Liga 8. hafta maçında Lamine Yamal da sakatlığının nüksetmesi nedeniyle yer almayacak.

