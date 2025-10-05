İspanya La Liga maçları: Sevilla - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga 8. haftada Sevilla, Barcelona'yı kendi evinde ağırlıyor. Puan tablosunda 2. sırada yer alan Barcelona, 10. olan Sevilla'ya karşı mücadele verecek. Nefes kesecek müsabaka Ramon Ranchez Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Bu karşılaşmada Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal olmayacak. Sevilla - Barcelona maçı ayrıntıları...
La Liga'da Sevilla - Barcelona sahne alıyor. Son 5 maçından bir beraberlik, 4 galibiyetle ayrılan Barcelona, 10 puanla 10. sırada bulunan Sevilla deplasmanında oynayacak. Gözler nefes kesecek mücadelede olacak. Sevilla - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?