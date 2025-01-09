İspanya Süper Kupası: Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Diğer finalist ise Real Madrid-Mallorca maçının ardından belli olacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına dair araştırmalarına hız verdi. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İspanya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Mallorca, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İşte, Real Madrid-Mallorca maçı hakkında bilgiler...