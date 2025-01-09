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İspanya Süper Kupası: Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Diğer finalist ise Real Madrid-Mallorca maçının ardından belli olacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalına dair araştırmalarına hız verdi. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası: Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İspanya Süper Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Mallorca, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İşte, Real Madrid-Mallorca maçı hakkında bilgiler...

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İspanya Süper Kupası: Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Mallorca maçı, 9 Ocak Perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.

Arabistan'ın Cidde şehrinde oynanacak karşılaşma TİVİBU SPOR 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

İspanya Süper Kupası: Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

REAL MADRİD'İN MUHTEMEL İLK 11'İ

Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

İspanya Süper Kupası: Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Mallorca maçı öncesinde İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti basına açıkmalar yaptı.

"Arda Güler çok iyi gidiyor, çok iyi bir gelişme gösteriyor. Performanslarına odaklanmış durumda. Antrenmanda çok iyi. Bizde bu kulüpte çok iyi bir geleceği var, önemli bir geleceği var ve ve evet Mallorca maçında oynayabilir" ifadelerini kullandı.

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