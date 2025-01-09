İspanya Süper Kupası: Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Mallorca maçı öncesinde İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti basına açıkmalar yaptı.



"Arda Güler çok iyi gidiyor, çok iyi bir gelişme gösteriyor. Performanslarına odaklanmış durumda. Antrenmanda çok iyi. Bizde bu kulüpte çok iyi bir geleceği var, önemli bir geleceği var ve ve evet Mallorca maçında oynayabilir" ifadelerini kullandı.