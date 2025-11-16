İspanya-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde son maç

15 puanla grup lideri olan İspanya'nın 3 puan gerisinde bulunan Milli Takım, İspanya karşısında kazanmak ve son maçta puan farkını eşitlemek istiyor. Oynanan ilk maçta İspanya'ya karşı farklı kaybeden Milli Takım, grubun son maçında kazanmak ve rövanşı almak istiyor. Türkiye'nin, İspanya'yı mağlup etmesi halinde puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5 averajı bulunuyor. İşte İspanya-Türkiye milli maçının canlı yayın bilgileri.