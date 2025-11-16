İspanya-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde son maç
16.11.2025 12:34
AA
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında deplasmanda İspanya ile kozlarını paylaşacak. Peki, İspanya-Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
15 puanla grup lideri olan İspanya'nın 3 puan gerisinde bulunan Milli Takım, İspanya karşısında kazanmak ve son maçta puan farkını eşitlemek istiyor. Oynanan ilk maçta İspanya'ya karşı farklı kaybeden Milli Takım, grubun son maçında kazanmak ve rövanşı almak istiyor. Türkiye'nin, İspanya'yı mağlup etmesi halinde puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5 averajı bulunuyor. İşte İspanya-Türkiye milli maçının canlı yayın bilgileri.
İSPANYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak.
Saat 22.45'te başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM İLK 2 SIRAYI GARANTİLEDİ
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini, penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Chernev (kendi kalesine) kaydetti.
Gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden Türkiye, puanını 12'ye yükseltip ikinci sırada yer alırken, puansız Bulgaristan son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Gürcistan'ı 4-0 yenen İspanya, 15 puanla liderliğini sürdürdü.
AVERAJ FARKI 14
Milli takım, gruptaki son maçını 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Son maçta milli takımın galip gelmesi durumunda puan eşitliği sağlanacak ve genel averaja bakılacak. İspanya'nın +19 averajı bulunurken milli takımın averajı +5.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Play-off maçları, 2026'nın mart ayında oynanacak.
PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Play-off kura çekimi, 20 Kasım Perşembe günü İsviçre'nin Zürih kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.