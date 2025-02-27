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İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad deplasmanına çıkan Real Madrid, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken müsabakaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'in performansı tartışma konusu oldu.

İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi - 1

Real Sociedad ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Anoeta Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 19. dakikada Endrick kaydetti. Bu skorun ardından Real Madrid, rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

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İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi - 2

ARDA GÜLER 84 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 84 dakika sahada kaldı ve yerini Rodrygo'ya bıraktı.

İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi - 3

ANCELOTTI'DEN ÖVGÜ

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Arda için "Pozisyonunda çok iyi çalıştı. Defansif anlamda çok yardımcı oldu. Biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı." ifadelerini kullandı.

İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi - 4

İSPANYOL BASINI ELEŞTİRDİ

İspanyol basını ise İtalyan çalıştırıcının sözlerinin aksine Güler'in performansını eleştirdi.

İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi - 5

'SİHRİ BUHARLAŞTI'

Ünlü gazete AS, "Bellingham'ın çalışkanlığı, yeni kaptan Vinicius Jr'ın fedakar ruhu, Fran Garcia'nın sağlamlığı, Endrick'in golü, Tchouameni'yi de dahil ettiğimizde savunmanın etkinliği ve Lunin'in müthiş elleri, Real Madrid'in güçlü olan yanlarıydı. Ancak 'Beyazlar'ın zayıf yönleri de vardı. Bunlardan en dikkat çeken, sihri buharlaşan Arda Güler'di." ifadelerini okuyucularına aktardı.

İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi - 6

'ALTIN FIRSATI TEPTİ'

Sport ise "Türk, Carletto'yu ikna etmek için altın bir fırsat yakaladı ama neredeyse hiç görünmedi. Çizgilerin arasında kaldı ve oyunun içine girmek için mücadele etti." şeklinde yorumladı.

İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi - 7

'BİR TÜRLÜ ÖNE ÇIKAMADI'

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central de Arda Güler'i ön plana çıkararak, "Arda Güler, gecenin bir diğer yüzüydü. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu bir türlü öne çıkamadı ve sahip olduğu büyük yetenek ile kaliteyi ortaya koyamadı. Buna rağmen teknik ekip halen onun futboluna ve Real Madrid'e katabileceklerine güveniyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi - 8

MAÇ PERFORMANSI

84 dakika sahada kalan Güler, 42 kez topla buluştuığu maçta 26 pas denemesinin 21'inde isabet sağladı. Genç yıldız, 1 şut çektiği maçta girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrıldı.

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