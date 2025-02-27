İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad deplasmanına çıkan Real Madrid, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken müsabakaya ilk 11'de başlayan Arda Güler'in performansı tartışma konusu oldu.
Real Sociedad ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında kozlarını paylaştı. Anoeta Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 19. dakikada Endrick kaydetti. Bu skorun ardından Real Madrid, rövanş öncesi avantajı cebine koydu.