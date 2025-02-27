İspanya'da Arda Güler tartışması: Sihri buharlaştı ve hiç görünmedi

'BİR TÜRLÜ ÖNE ÇIKAMADI'

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central de Arda Güler'i ön plana çıkararak, "Arda Güler, gecenin bir diğer yüzüydü. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu bir türlü öne çıkamadı ve sahip olduğu büyük yetenek ile kaliteyi ortaya koyamadı. Buna rağmen teknik ekip halen onun futboluna ve Real Madrid'e katabileceklerine güveniyor." ifadelerini kullandı.