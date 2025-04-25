İspanya'da El Clasico öncesi olay: Real Madrid, Barcelona maçı antrenmanını iptal etti! Maça çıkacaklar mı?
İspanya'da Real Madrid ile Barcelona arasında 26 Nisan Cumartesi günü Sevilya kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Kral Kupası finali öncesinde hakemler ile Real Madrid arasındaki tartışmalar gündemi değiştirdi.
Kral Kupası finali için başhakem olarak atanan Bask bölgesinden hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'yı eleştiren Real Madrid, final öncesinde rutin programda olan La Cartuja'daki basın toplantısını ve antrenmanı iptal etti.