İspanya'da skandal hata: Ivana Andres yerine yanlışlıkla Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye liyakat nişanı verildi
İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), İspanyol kadın futbol milli takımının kaptanı Ivana Andres yerine yanlışlıkla Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin kız kardeşi fenomen Ivana Icardi'yi ülkenin Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdığını doğruladı.
İspanya Ulusal Spor Konseyi (CSD), İspanyol hükümetinin Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol kadın futbol milli takımının kaptanı Ivana Andres yerine yanlışlıkla Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin kız kardeşi fenomen Ivana Icardi'yi ülkenin Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdığını doğruladı.