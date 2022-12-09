İspanya'nın Fas yenilgisi sonrası görevine son verilen Luis Enrique'den duygusal mesaj: Özür dilerim, veda zamanı

Enrique, "Son olarak, her zaman ve özellikle en hassas anlarda bize desteklerini aynı şekilde gösteren taraftarlara... Veda etme zamanı. Şu anda takımın ihtiyacı olan şey DESTEK. Luis de la Fuente'nin istediği her şeyi elde etmesi için tüm gücünüzle destek zamanı. Haydi İSPANYA'ya, gidelim! Sonsuza dek. Teşekkürler! LEMG" ifadelerini kullandı.





