İspanya'nın Fas yenilgisi sonrası görevine son verilen Luis Enrique'den duygusal mesaj: Özür dilerim, veda zamanı

Luis Enrique, Dünya Kupası'nda Fas'a elenmelerinin ardından İspanya teknik direktörü olarak görevden alındıktan sonra özür dileyen bir açıklama yayınladı.
Taraftardan özür dleyen ve 'Sadık oyuncular' vurgusu yapan Luis Enrique, "Davranışlarıyla örnek olan ve ortaya atılan fikre sadık olan oyunculara. Üzgünüm, size daha fazla yardımcı olamadım" dedi.
Enrique, "Ayrıca oyunculara ve ekibe ihtiyacımız olan her konuda yardımcı olmak için yorulmadan çalışan asistanlara da teşekkürler. Bunun bir parçası olmak çok özeldi" diye konuştu.
Enrique, "Son olarak, her zaman ve özellikle en hassas anlarda bize desteklerini aynı şekilde gösteren taraftarlara... Veda etme zamanı. Şu anda takımın ihtiyacı olan şey DESTEK. Luis de la Fuente'nin istediği her şeyi elde etmesi için tüm gücünüzle destek zamanı. Haydi İSPANYA'ya, gidelim! Sonsuza dek. Teşekkürler! LEMG" ifadelerini kullandı.
İspanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Enrique'nin ardından Luis de la Fuente olarak açıklanmıştı. Fuente daha önce İspanya U19 VE U21 takımlarının çalıştırmıştı.