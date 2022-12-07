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İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama

Dünya Kupası'nda İspanyolları eleyen Faslılar, çeyrek finale yükselmelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında İspanya'nın Murcia, Barcelona ve Madrid meydanlarında kutlama yaptı.

İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 1

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas'ın başarısı, İspanya'da yaşayan Faslı futbolseverlerce de kutlandı.


İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 2

İspanya'nın Barselona ve Madrid kentlerindeki meydanlara toplanan Faslılar, kutlama yaptı.


İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 3

Madrid'deki Sol Meydanı'nı ve Barselona'da La Rambla caddesini kutlama alanı olarak seçen Faslı futbolseverler, "Yaşasın Fas", "Afrika, Afrika" sloganlarıyla şarkılar söyleyip meşale yaktı.


İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 4

İspanyol polisi olası bir taşkınlığa karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 5

İspanya'da yaklaşık 300 bini İspanyol vatandaşı olmak üzere 1 milyondan fazla Faslı yaşıyor.


İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 6

Dünya Kupası'na veda eden İspanyollar ise hüzün yaşadı. İspanyol basını milli takımlarının futbolunu eleştirip, Fas'a penaltılar dahil tek bir gol atamamalarını öne çıkardı.


İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 7

İşte Fas'ın zaferi sonrası kutlamalardan yansıyan diğer kareler...

İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 8

Marca "Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu", AS "Dünya Kupası ayıbı", La Vanguardia, "İspanya daha fazlasını veremiyor, penaltılarda Dünya Kupası'ndan eleniyor", El Pais "Pozisyon yaratmak İspanya'ya yetmiyor ve Fas karşısında Dünya Kupası'na veda ediyor", El Mundo "İspanya penaltılarda toplu felaketle Dünya Kupası'na güle güle diyor" başlıklarını attı.

İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 9
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 10
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 11
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 12
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 13
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 14
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 15
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 16
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 17
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 18
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 19
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 20
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 21
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 22
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 23
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 24
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 25
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 26
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 27
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 28
İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama - 29

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