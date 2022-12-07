İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fas'ın başarısı, İspanya'da yaşayan Faslı futbolseverlerce de kutlandı.
İspanya'nın Barselona ve Madrid kentlerindeki meydanlara toplanan Faslılar, kutlama yaptı.
Madrid'deki Sol Meydanı'nı ve Barselona'da La Rambla caddesini kutlama alanı olarak seçen Faslı futbolseverler, "Yaşasın Fas", "Afrika, Afrika" sloganlarıyla şarkılar söyleyip meşale yaktı.
İspanyol polisi olası bir taşkınlığa karşı geniş güvenlik önlemi aldı.
İspanya'da yaklaşık 300 bini İspanyol vatandaşı olmak üzere 1 milyondan fazla Faslı yaşıyor.
Dünya Kupası'na veda eden İspanyollar ise hüzün yaşadı. İspanyol basını milli takımlarının futbolunu eleştirip, Fas'a penaltılar dahil tek bir gol atamamalarını öne çıkardı.
İşte Fas'ın zaferi sonrası kutlamalardan yansıyan diğer kareler...
Marca "Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu", AS "Dünya Kupası ayıbı", La Vanguardia, "İspanya daha fazlasını veremiyor, penaltılarda Dünya Kupası'ndan eleniyor", El Pais "Pozisyon yaratmak İspanya'ya yetmiyor ve Fas karşısında Dünya Kupası'na veda ediyor", El Mundo "İspanya penaltılarda toplu felaketle Dünya Kupası'na güle güle diyor" başlıklarını attı.