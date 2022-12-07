İspanya'yı eleyen Faslılardan Barcelona ve Madrid meydanında kutlama

Marca "Vasat bir İspanya'nın fiyaskosu", AS "Dünya Kupası ayıbı", La Vanguardia, "İspanya daha fazlasını veremiyor, penaltılarda Dünya Kupası'ndan eleniyor", El Pais "Pozisyon yaratmak İspanya'ya yetmiyor ve Fas karşısında Dünya Kupası'na veda ediyor", El Mundo "İspanya penaltılarda toplu felaketle Dünya Kupası'na güle güle diyor" başlıklarını attı.