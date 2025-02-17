İspanyol futbolcuya ırkçı saldırı: Arkadaşı uyardı, hakem oyunu durdurdu

"HERKES BİRLİK OLMALI"

Yaşanan olayla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Inaki Williams, "Ne yazık ki birçok yerde meydana gelen bir durum, hiçbir statta olmasını istemeyiz. Bu sorunun üzerine hepimiz beraber gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ise böyle bir hadisenin yaşanmasını kimsenin istemediğini ve ırkçılık sorununun çözümü için herkesin birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.