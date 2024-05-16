İspanyolların Arda Güler hayranlığı: Herkes onun bir elmas olduğunu düşünüyor
Süre aldığı maçlarda dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, İspanyol gazetecileri kendine hayran bıraktı. Diario AS Gazetesi muhabiri Fernando Sanchez Tavero, "Herkes Arda'nın bir elmas olduğunu düşünüyor. Gol atma konusunda bir yeteneği var. Arda, futbol dünyasındaki en büyük yeteneklerden birisi." ifadelerini kullandı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 3 gol atan Arda Güler, İspanyol gazetecileri etkilemeye devam ediyor.