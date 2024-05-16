İspanyolların Arda Güler hayranlığı: Herkes onun bir elmas olduğunu düşünüyor

"KISA SÜREDE ÇOK GOL ATMASI DÜNYA ÇAPINDAKİ YETENEĞİYLE AÇIKLANABİLİR"

Spor sitesi Relevo'dan Javier Rodriguez Pascual da Arda Güler'in sezonun sonunda yaptıklarıyla beklentileri karşıladığını söyledi.



Pascual, İspanyol taraftarların her zaman Arda'nın yeteneklerini görmek için sabırsızlandığını belirterek, "Arda bu maçlarda yeteneklerini gösterdi. Arda'nın hem sahada hareket etme hem de gol atma konusunda özel bir yeteneği var. Neredeyse 71 dakikada bir gol attı. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok gol atması ancak onun dünya çapındaki yeteneğiyle açıklanabilir. Gol atmak futboldaki en zor şeydir ve Arda'da bu da var. Herkes yeteneğini biliyordu ama hiç kimse onun bu kadar etkili olacağını düşünmüyordu." ifadelerine yer verdi.





