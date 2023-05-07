İsrail asıllı eski futbolcu Pini Balili cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi

2003 yılında geldiği Türkiye'de önce İstanbulspor, ardından Kayserispor ve 2005-08 arası Sivasspor'da top oynayan Pini Balili, 2017'de Türk vatandaşı oldu.
Atakan ismini alan eski futbolcu, Tel Aviv Büyükelçiliği'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.
Oy verdiği anları sosyal medyasından yayınlayan Balili bir de mesaj yayınladı.
Balili yaptığı açıklamada, "Bu sabah İsrail büyükelçimiz Sn. Torunlar ile görüştük. Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında konuştuk, orada oynadığım zamanla ilgili deneyimlerimi paylaştım. Kendisine Türkiye'ye çok seyahat ettiğimizi söyledim ve 2023 genel seçimleri için oyumuzu kullandık." ifadelerini kullandı.