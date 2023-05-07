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İsrail asıllı eski futbolcu Pini Balili cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi

Süper Lig'in unutulmaz isimleri arasında yer alan İsrail asıllı ve Türk vatandaşı Pini Balili cumhurbaşkanlığı seçimi Tel Aviv Büyükelçiliği'nde oyunu kullandı.

İsrail asıllı eski futbolcu Pini Balili cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi - 1

2003 yılında geldiği Türkiye'de önce İstanbulspor, ardından Kayserispor ve 2005-08 arası Sivasspor'da top oynayan Pini Balili, 2017'de Türk vatandaşı oldu.


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İsrail asıllı eski futbolcu Pini Balili cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi - 2

Atakan ismini alan eski futbolcu, Tel Aviv Büyükelçiliği'nde cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı.


İsrail asıllı eski futbolcu Pini Balili cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi - 3

Oy verdiği anları sosyal medyasından yayınlayan Balili bir de mesaj yayınladı.


İsrail asıllı eski futbolcu Pini Balili cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi - 4

Balili yaptığı açıklamada, "Bu sabah İsrail büyükelçimiz Sn. Torunlar ile görüştük. Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında konuştuk, orada oynadığım zamanla ilgili deneyimlerimi paylaştım. Kendisine Türkiye'ye çok seyahat ettiğimizi söyledim ve 2023 genel seçimleri için oyumuzu kullandık." ifadelerini kullandı.

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