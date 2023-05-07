İsrail asıllı eski futbolcu Pini Balili cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verdi

Balili yaptığı açıklamada, "Bu sabah İsrail büyükelçimiz Sn. Torunlar ile görüştük. Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında konuştuk, orada oynadığım zamanla ilgili deneyimlerimi paylaştım. Kendisine Türkiye'ye çok seyahat ettiğimizi söyledim ve 2023 genel seçimleri için oyumuzu kullandık." ifadelerini kullandı.