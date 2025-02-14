NTV.COM.TR

"İsrail'e kırmızı kart göster": Celtic'in pankartı UEFA disiplin komitesine gitti

Celtic, Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Bayern Münih ile oynadıkları maçın devre arasında Gazze'de zulme uğrayan Filistinliler için "İsrail'e kırmızı kart gösterin" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açtı. İngiliz kaynaklara göre, İskoç ekibin bu pankart nedeniyle UEFA tarafından para cezasına çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

"İsrail'e kırmızı kart göster": Celtic'in pankartı UEFA disiplin komitesine gitti - 1

PROTESTOYA PARA CEZASI TEHLİKESİ

Celtic, Şampiyonlar Ligi play-off ilk ayağında Bayern Münih’e karşı oynanan mücadelede taraftarların açtığı İsrail pankartı nedeniyle bir kez daha UEFA tarafından para cezasına çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya.

SPOR&SKOR HABERLERİ

"İsrail'e kırmızı kart göster": Celtic'in pankartı UEFA disiplin komitesine gitti - 2

"İSRAİL'E KIRMIZI KART GÖSTERİN"

Devre arasında taraftarlar tarafından ve ikinci yarının büyük bölümünde yerinde kalan pankartta “İsrail’e kırmızı kart gösterin” ifadeleri yer alıyordu.

"İsrail'e kırmızı kart göster": Celtic'in pankartı UEFA disiplin komitesine gitti - 3

Daily Mail'e göre, Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA’nın kontrol, etik ve disiplin komitesinin maçtan gelen raporları değerlendirdikten sonra pankartın siyasi, kışkırtıcı veya saldırgan bir mesaj içerip içermediğine karar vereceği aktarıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER