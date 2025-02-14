"İsrail'e kırmızı kart göster": Celtic'in pankartı UEFA disiplin komitesine gitti
Celtic, Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Bayern Münih ile oynadıkları maçın devre arasında Gazze'de zulme uğrayan Filistinliler için "İsrail'e kırmızı kart gösterin" ifadelerinin yer aldığı bir pankart açtı. İngiliz kaynaklara göre, İskoç ekibin bu pankart nedeniyle UEFA tarafından para cezasına çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.
PROTESTOYA PARA CEZASI TEHLİKESİ
Celtic, Şampiyonlar Ligi play-off ilk ayağında Bayern Münih’e karşı oynanan mücadelede taraftarların açtığı İsrail pankartı nedeniyle bir kez daha UEFA tarafından para cezasına çarptırılma tehlikesiyle karşı karşıya.