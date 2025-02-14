"İsrail'e kırmızı kart göster": Celtic'in pankartı UEFA disiplin komitesine gitti

Daily Mail'e göre, Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA’nın kontrol, etik ve disiplin komitesinin maçtan gelen raporları değerlendirdikten sonra pankartın siyasi, kışkırtıcı veya saldırgan bir mesaj içerip içermediğine karar vereceği aktarıldı.