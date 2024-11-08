İsrailli taraftarlar olay çıkardı: 30 kişi gözaltına alındı
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da İsrailli taraftarların Filistin destekçilerine saldırdığı ortaya çıktı. Filistin bayraklarını söken ve Arap kökenli taksicilere saldıran taraftarların maç esnasında provokasyonlara devam ettiği görüldü. Saldırılara yönelik 30 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
SOPALI SALDIRI!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.
İsrailli taraftarlar, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da mücadele öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkardı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla Hollanda ekibi Ajax arasında dün yapılan karşılaşma öncesinde, Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarının sökülmesi ve İsrailli taraftar gruplarının Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılarıyla başlayan olayları, maç esnasında yapılan provokasyonların takip ettiği görülüyor.