İsrailli taraftarlar olay çıkardı: 30 kişi gözaltına alındı

İsrail Başbakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Amsterdam'da İsrail vatandaşlarına yönelik "aşırı şiddet olayı" hakkında bilgilendirildiği, Dışişleri Bakanı dahil yetkililerle durumun değerlendirildiği ve düzenli güncel bilgiler alındığı belirtildi.

Netanyahu da yaptığı açıklamada, saldırıları "ciddi" olarak nitelendirirken İsrail vatandaşlarının tahliyesi için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatını verdiğini söyledi.