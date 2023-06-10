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İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala İngiliz ve İtalyan taraftarlar akın akın İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Uçaktan inen taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verirken, İstanbul Havalimanı'nı ve Taksim Meydanı'nı adeta stadyuma çevirdiler.

İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 1

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kaldı. İtalyan ve İngiliz taraftarlar tarifeli ve tarifesiz seferlerle İstanbul'a geliyor.

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İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 2

İstanbul Havalimanı'nda da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Her iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için terminalde bazı önlemler  alındı.

İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 3

Uçakların yanaştığı köprüler ve taraftarların geçiş yapacağı pasaport noktaları iki takım için ayrı olarak belirlendi. Polis ekiplerinin sayısı da artırıldı. 


İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 4

Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda uçak hem Milano'dan hem de Manchester'dan İstanbul'a taraftar taşıyor.

İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 5

Taraftar kafileleri, tezahüratlar ve marşlar söyleyerek İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntüler oluşturuyor. Pasaporttan geçen taraftarlar, otobüslerle başta şehir merkezi olmak üzere Yenikapı'daki taraftar etkinlik alanı ve stadyuma taşınıyor.

İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 6

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala Manchester City ve Inter taraftarları Taksim Meydanı'na da akın etti.

İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 7

Taksim Meydanı'nda final maçı için bilet bulmaya çalışan bazı taraftarlar ilginç yollara başvurdu. Ellerinde ve boyunlarında 'Bilete ihtiyacım var' yazıları taşıyan taraftarlar maç için bilet arayışına geçti.

İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 8

İşte İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'ndan yansıyan diğer kareler...

İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 9
İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 10
İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 11
İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 12
İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 13
İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 14
İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 15
İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu - 16
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