İstanbul Havalimanı ve Taksim Meydanı'nda Şampiyonlar Ligi yoğunluğu
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala İngiliz ve İtalyan taraftarlar akın akın İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Uçaktan inen taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verirken, İstanbul Havalimanı'nı ve Taksim Meydanı'nı adeta stadyuma çevirdiler.
İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kaldı. İtalyan ve İngiliz taraftarlar tarifeli ve tarifesiz seferlerle İstanbul'a geliyor.