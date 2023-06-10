İstanbul'da ikinci İngiliz-İtalyan finali: Manchester City ile Inter karşı karşıya (Muhtemel 11'ler)

MANCHESTER CİTY

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 14 kupayla en başarılı takımı Real Madrid'i eleyen Manchester City, 2021 yılının ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yolunda 12 maça çıkan Manchester City, 7 galibiyet 5 beraberlik aldı. Final maçında da kupayı kazanması durumunda İngiliz ekibi sezonu mağlubiyet almadan tamamlayacak.

Manchester City, finale kadar kaydettiği 31 gol ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.