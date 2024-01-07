İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 19. hafta)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 14 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 44 puan toplayan Fenerbahçe, bu akşam İstanbulspor karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. 44 puanla ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe bu akşam kazanıp yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, İstanbulspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?