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İtalya'da Türkiye için saygı duruşu: Milli futbolcu Emirhan İlkhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun duygusal anları

İtalya Serie A'da Sampdoria ile Inter'in karşılaştığı mücadele öncesinde Türkiye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Türkiye için özel bir tişörtler sahaya çıkan ve duygusal anlar yaşayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Emirhan İlkhan duygusal anlar yaşadı.

İtalya'da Türkiye için saygı duruşu: Milli futbolcu Emirhan İlkhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun duygusal anları - 1

İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Sampdoria sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Inter'i konuk etti.


İtalya'da Türkiye için saygı duruşu: Milli futbolcu Emirhan İlkhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun duygusal anları - 2

Karşılaşma öncesinde Türkiye'de ve Suriye'de depremden hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.


İtalya'da Türkiye için saygı duruşu: Milli futbolcu Emirhan İlkhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun duygusal anları - 3

Saygı duruşunda İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Sampdoria'da forma giyen Emirhan İlkhan duygusal anlar yaşadı.


İtalya'da Türkiye için saygı duruşu: Milli futbolcu Emirhan İlkhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun duygusal anları - 4

İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Çalhanoğlu, Sampdoria ile oynadıkları maç öncesinde ısınmaya 'Türkiye için dua et' yazılı tişörtle çıktı.


İtalya'da Türkiye için saygı duruşu: Milli futbolcu Emirhan İlkhan ve Hakan Çalhanoğlu'nun duygusal anları - 5

Sezon başında Beşiktaş'tan, Torino'ya transfer olan, devre arasında ise Sampdoria'ya kiralanan İlkhan da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Saygı duruşu sırasında 18 yaşındaki futbolcu da kameralara yansıdı.


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