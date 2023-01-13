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İtalyanlar Arda Güler için geliyor: Fenerbahçe'nin genç yıldızına Napoli kancası

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transferde dev kulüplerin listesinde. İtalya'nın Napoli kulübü Güler'i yakın takibe aldı ve teklif yapmaya hazırlanıyor. Güler transferi için Napoli Sportif Direktörü Giuntoli görüşmeleri başlatacak.

İtalyanlar Arda Güler için geliyor: Fenerbahçe'nin genç yıldızına Napoli kancası - 1

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e İtalya'dan talip çıktı. Avrupa'da birçok dev kulübün listesine giren Güler, bir süredir kendisini takip eden Napoli'nin yakın markajına girdi.


İtalyanlar Arda Güler için geliyor: Fenerbahçe'nin genç yıldızına Napoli kancası - 2

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre; Napoli bir süredir gözlemcileri aracılığıyla takip ettiği Güler için teklif yapmayı planlıyor.


İtalyanlar Arda Güler için geliyor: Fenerbahçe'nin genç yıldızına Napoli kancası - 3

Napoli sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin bir süredir genç oyuncuyu izlediği ve transfer görüşmelerini başlatacağı iddia edildi. Fenerbahçe cephesinde ise Giuntoli ile müzakereleri Sportif Direktör Mario Branco'nun üstlenmesi bekleniyor.


İtalyanlar Arda Güler için geliyor: Fenerbahçe'nin genç yıldızına Napoli kancası - 4

İtalya basınında Paris Saint-Germain ile Tottenham'ın da Güler'i takip ettiği yer alırken Napoli'nin bir adım önde olduğu öne sürüldü.


İtalyanlar Arda Güler için geliyor: Fenerbahçe'nin genç yıldızına Napoli kancası - 5

Süper Lig'de Jesus'un ilk 11'de yer vermediği 17 yaşındaki Güler bu sezon sarı-lacivertli formayla 13 resmi maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.

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