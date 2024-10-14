İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi

"BÜYÜK İHTİMALLE ERTELENECEK"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise yaptığı açıklamada, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." diye konuşmuştu.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ise “Saha şu an don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51.” demişti.