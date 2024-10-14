İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi
Buzlanma nedeniyle ertelenmesi beklenen A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya konuk olacağı maçı UEFA yetkilileri ve hakemler yaptıkları son kontrolün ardından oynatmaya karar verdi.
UEFA Uluslar Ligi B grubu 4. maçında Türkiye, bu akşam TSİ 21.45'te İzlanda'ya konuk olacak.
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı bu mücadelenin ertelenme ihtimali ortadan kalktı.
UEFA yetkilileri ve hakemler buzlanma nedeniyle yaptıkları son kontrolün ardından oynatma kararı verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "İzlanda - Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.