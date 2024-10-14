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İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi

Buzlanma nedeniyle ertelenmesi beklenen A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya konuk olacağı maçı UEFA yetkilileri ve hakemler yaptıkları son kontrolün ardından oynatmaya karar verdi.

İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi - 1

UEFA Uluslar Ligi B grubu 4. maçında Türkiye, bu akşam TSİ 21.45'te İzlanda'ya konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı bu mücadelenin ertelenme ihtimali ortadan kalktı.

UEFA yetkilileri ve hakemler buzlanma nedeniyle yaptıkları son kontrolün ardından oynatma kararı verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "İzlanda - Türkiye maçı bugün planlandığı yer ve saatte oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi - 2

ZEMİN YUMUŞATILIYOR

İzlanda ile Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. 

Stadyumda sulama çalışması yapılarak zeminin yumuşatılması için çalışmalar yapılıyor. 

İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi - 3

Mücadelenin oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda zemin ısıtmamasının bulunmadığı ve don olaylarına karşı savunmasız kaldığı ifade edilmişti.

Ayrıca zemini sıcak tutmak için çimlerin üzerine kumaş serildiği de görülmüştü.

İzlanda-Türkiye maçı için karar verildi - 4

"BÜYÜK İHTİMALLE ERTELENECEK"

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise yaptığı açıklamada, "Maçın oynanması zor. Sakatlık riskini almayacağız, değerli oyuncularımız var. Zeminin altı taş, büyük ihtimalle ertelenecek." diye konuşmuştu.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ise “Saha şu an don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51.” demişti.

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