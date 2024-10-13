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İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında deplasmanda İzlanda ile zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi'nde H grubunda mücadele eden Milli Takım, 7 puanla grup birincisi olarak yer alıyor. Oynanan 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alan Milli Takım, İzlanda'yı da yenerek gruplarda iyice rahatlamak istiyor. Peki, İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan maçlarda 7 puan toplayan ve lider durumda bulunan Milli Takım, İzlanda engelini de aşmak istiyor. Peki, İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 3

MAÇI POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 4

TÜRKİYE 7 PUANLA LİDER DURUMDA

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, saat 21.45'te karşılaşacak.

İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 5

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Uluslar Ligi) - 6

​​​​​​TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın İzlanda maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

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