İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı

Göztepe-Altay maçıyla ilgili tartışamalar geçen hafta başlamıştı. Altay taraftarlarının stada alınıp alınmayacağı konuşulurken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tartışmalara noktayı koydu.
Köşger, her iki takım taraftarının da kabul edileceğini duyurdu.
Bunun üzerine gözler maç günü ve saatine çevrildi. Önlemler gereği Altay taraftarları tribüne maç başladıktan sonra alındı.
Her iki taraftarın yoğun tezaruhatları arasında süren maçın 19'uncu dakikasından sonra gerginlik en üst düzeye çıktı.
Altay tribününden bir anda yoğun sis yükseldi. Hemen ardından karşı tribüne işaret fişeği atıldı. Ok gibi fırlatılan fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etti.
Hakem maçı durdurdu. Sahaya ambulans girdi.
Tüm görevlilerin dikkati yaralıdayken sahaya bir göztepe taraftarı atladı. Hızla köşe direğini sökerek Altay Kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.
Başından yaralanan ve dikiş atılan kaleci Özenç hastaneye kaldırıldı. Kaleci tedavisinin ardından bugün taburcu edildiği belirtildi.
Yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır da ameliyat edildi, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.
İşaret fişeği isabet eden Mehmet Çakır'ın ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Olay sonrası İzmir polisi göztepe taraftarını staddan tahliye etti. Altay taraftarı ise incelemeler tamamlanana kadar bekletildi.
Polis işaret fişeğini kimin attığını belirlemek için tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
İzmir Valiliği olayın organize bir suç olduğunu açıkladı.
Kamera kayıtlarına göre, stata maç başlamadan 2 saat önce gelen ambulans görevlileri tuvalete iki sırt çantası bıraktı. Ardından ikisi de uzun süre telefonla konuştu.
Gözaltındaki ambulans şoförünün 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sürücünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı belirlendi.
Tuvalete giren taraftarlar sırt çantasını alarak tribüne gitti.
Ambulans görevlileri ve olayı organize eden 3 kişi dahil 21 kişi gözaltına alındı.
Altay taraftarına dağıtılan malzemeleri kullananlar ve kalecinin yaralanmasına neden olan kişi de yakalananlar arasında.
Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.
Tatil edilen maç ile ilgili kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu soruşturma tamamlandıktan sonra verecek.