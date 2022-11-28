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İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı

İzmir derbisinde istenmeyen olaylar futbolun önüne geçti. Göztepe ile Altay arasındaki maç sırasında tribünden atılan işaret fişeği bir Göztepeli taraftarı ağır yaraladı. Bir taraftar da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Özenç'e saldırdı. Organize şekilde gerçekleştirilen olay sonrası 21 kişi gözaltına alındı. İşaret fişeğini stada sokan ambulans sürücüsünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı belirlendi.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 1

Göztepe-Altay maçıyla ilgili tartışamalar geçen hafta başlamıştı. Altay taraftarlarının stada alınıp alınmayacağı konuşulurken İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tartışmalara noktayı koydu.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 2

Köşger, her iki takım taraftarının da kabul edileceğini duyurdu.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 3

Bunun üzerine gözler maç günü ve saatine çevrildi. Önlemler gereği Altay taraftarları tribüne maç başladıktan sonra alındı.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 4

Her iki taraftarın yoğun tezaruhatları arasında süren maçın 19'uncu dakikasından sonra gerginlik en üst düzeye çıktı.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 5

Altay tribününden bir anda yoğun sis yükseldi. Hemen ardından karşı tribüne işaret fişeği atıldı. Ok gibi fırlatılan fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yüzüne isabet etti.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 6

Hakem maçı durdurdu. Sahaya ambulans girdi.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 7

Tüm görevlilerin dikkati yaralıdayken sahaya bir göztepe taraftarı atladı. Hızla köşe direğini sökerek Altay Kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 8

Başından yaralanan ve dikiş atılan kaleci Özenç hastaneye kaldırıldı. Kaleci tedavisinin ardından bugün taburcu edildiği belirtildi.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 9

Yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır da ameliyat edildi, hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 10

İşaret fişeği isabet eden Mehmet Çakır'ın ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 11

Olay sonrası İzmir polisi göztepe taraftarını staddan tahliye etti. Altay taraftarı ise incelemeler tamamlanana kadar bekletildi.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 12

Polis işaret fişeğini kimin attığını belirlemek için tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 13

İzmir Valiliği olayın organize bir suç olduğunu açıkladı.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 14

Kamera kayıtlarına göre, stata maç başlamadan 2 saat önce gelen ambulans görevlileri tuvalete iki sırt çantası bıraktı. Ardından ikisi de uzun süre telefonla konuştu.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 15

Gözaltındaki ambulans şoförünün 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sürücünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı belirlendi.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 16

Tuvalete giren taraftarlar sırt çantasını alarak tribüne gitti.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 17

Ambulans görevlileri ve olayı organize eden 3 kişi dahil 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 18

Altay taraftarına dağıtılan malzemeleri kullananlar ve kalecinin yaralanmasına neden olan kişi de yakalananlar arasında.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 19

Gözaltına alınan zanlıların sorgusu sürüyor.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 20

Tatil edilen maç ile ilgili kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu soruşturma tamamlandıktan sonra verecek.

İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 21
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 22
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 23
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 24
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 25
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 26
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 27
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 28
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 29
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 30
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 31
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 32
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 33
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 34
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 35
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 36
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 37
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 38
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 39
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 40
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 41
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 42
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 43
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 44
İzmir'de futbolun utanç gecesi: Göztepe -Altay maçı şiddet olayları yüzünden yarıda kaldı - 45

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