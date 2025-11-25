Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman? Boks dünyası için heyecan dorukta
25.11.2025 10:48
Birkan Erol
Boks severlerin ve dijital dünyanın merakla beklediği Jake Paul-Anthony Joshua maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Kariyer yolculukları birbirine taban tabana zıt iki ismin karşı karşıya geleceği mücadelenin tarihi netleşti. Sosyal medya yıldızlığından profesyonel boksörlüğe geçiş yapan Jake Paul ile iki kez dünya ağır siklet şampiyonu Anthony Joshua arasındaki dev mücadelenin takvimi belli oldu. Peki, Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman?
Jake Paul-Anthony Joshua maçı, boks tarihinin en yüksek hasılat beklentilerinden birine sahip olacak. Etkinlikten oluşacak toplam gelirin 150 milyon dolar civarında olması bekleniyor. Boks severler ise bu maçın heyecanına canlı ortak olmak istiyor. Peki, Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman?
JAKE PAUL-ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN?
Küresel yayın hakları Netflix tarafından alınan bu dev karşılaşma, Türkiye'deki izleyiciler için de aynı platform üzerinden canlı olarak erişilebilir olacak.
19 Aralık'ta gerçekleşecek mücadelenin saati henüz belli olmadı fakat başlama saati, Miami ile Türkiye arasındaki zaman farkı nedeniyle sabaha karşı saatlere denk gelebilir.
Jake Paul-Anthony Joshua maçının 19 Aralık Cuma gecesi başlayıp, Türkiye saatiyle 20 Aralık Cumartesi sabahı yayınlanması bekleniyor.
KAZANAN NE KADAR ALACAK?
İki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği belirtiliyor.
Jake Paul'ün, Netflix ile olan ticari anlaşması ve organizasyonun sahibi Most Valuable Promotions (MVP) bünyesindeki konumu sayesinde gelir paketinin 75 ila 100 milyon Dolar arasına ulaşabileceği konuşuluyor.
DAHA ÖNCE MİKE TYSON'I DA YENMİŞTİ
Kasım 2024'te efsane Mike Tyson'ı yenen, haziranda ise Julio Cesar Chavez Jr'ı oylama sonucu mağlup eden Paul, bu karşılaşmayı bir "hesaplaşma günü" olarak nitelendiriyor.
"ONU YENDİĞİMDE BÜTÜN ŞÜPHELER SİLİNECEK"
Profesyonel boks kariyerinde 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet istatistiğine sahip olan Jake Paul, bu maça büyük bir iddia ile giriyor.
“Bu bir yapay zeka simülasyonu değil, bu hesaplaşma günü” diyen Paul şunları söyledi:
"En parlak dönemindeki elit bir dünya şampiyonuna karşı profesyonel bir ağır siklet maçı. Anthony Joshua'yı yendiğimde, bütün şüpheler silinecek ve kimse benimle dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını reddedemeyecek."
Paul rakibine, "19 Aralık Cuma günü, Miami'nin ışıkları altında... Meşale el değiştirecek ve Britanya'nın Golyat'ı uyutulacak" sözleriyle meydan okudu.