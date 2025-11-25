Jake Paul-Anthony Joshua boks maçı ne zaman? Boks dünyası için heyecan dorukta

Profesyonel boks kariyerinde 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet istatistiğine sahip olan Jake Paul, bu maça büyük bir iddia ile giriyor.

“Bu bir yapay zeka simülasyonu değil, bu hesaplaşma günü” diyen Paul şunları söyledi:

"En parlak dönemindeki elit bir dünya şampiyonuna karşı profesyonel bir ağır siklet maçı. Anthony Joshua'yı yendiğimde, bütün şüpheler silinecek ve kimse benimle dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını reddedemeyecek."

Paul rakibine, "19 Aralık Cuma günü, Miami'nin ışıkları altında... Meşale el değiştirecek ve Britanya'nın Golyat'ı uyutulacak" sözleriyle meydan okudu.