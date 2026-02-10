Jake Paul gözyaşları içinde kaldı. Sevgilisi Leerdam olimpiyat rekorunu kırdı
10.02.2026 15:15
NTV - Haber Merkezi
2026 Milano Kış Olimpiyatlarında kadınlar sürat pateni kategorisinde Jutta Leerdam olimpiyat rekoru kırdı. Nişanlısı ünlü boksör Jake Paul gözyaşları içerisinde destek verdi.
OLİMPİYAT REKORUNU KIRDI
Hollandalı buz pateni sporcusu buz üstünde adeta tarih yazdı. 2026 Milono Kış Olimpiyatlarında Jutta Leerdam kadınlar 1000 metre yarışında beklenenin üstünde bir performans sergileyerek altın madalyayı kazandı. Daha önce 6 kez dünya şampiyonu olmuş sporcu son yarışında da rekor kırdı. Bitiş çizgisini 1 dakika 12 saniye 31 salisede geçen Leerdam, olimpiyat tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
SON ŞAMPİYONU YENDİ
Hollandalı sporcu, son eşleşmede Japonya'dan son şampiyon Miho Takagi ile yarıştı. Kırdığı rekor ile son şampiyonu da arkasında bıraktı. Leerdam yarıştığı sporculardan övgü dolu sözler aldı. Hollandalı sporcu bitiş çizgisini geçtikten sonra kolalrını iki yana açarak gözyaşlarına hakim olamadı.
JAKE PAUL TRİBÜNDEYDİ
27 yaşındaki sporcuyu desteklemeye gelen bir çok hollandalı bulunuyordu. Ancak en çok dikkat çeken sporcunun nişanlısı sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul oldu. Paul, Leerdam yarışmayı bitirdiğinde gözyaşlarına boğuldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü boksör paylaşımınında nişanlısıyla gurur duyduğunu belirtti.