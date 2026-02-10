Jake Paul gözyaşları içinde kaldı. Sevgilisi Leerdam olimpiyat rekorunu kırdı

27 yaşındaki sporcuyu desteklemeye gelen bir çok hollandalı bulunuyordu. Ancak en çok dikkat çeken sporcunun nişanlısı sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul oldu. Paul, Leerdam yarışmayı bitirdiğinde gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü boksör paylaşımınında nişanlısıyla gurur duyduğunu belirtti.