Jake Paul ve Mike Tyson bokstan men edildi!
Jake Paul’un, 58 yaşındaki boksör Mike Tyson’a karşı tartışmalı galibiyetinin ardından Teksas’taki maç kuralları nedeniyle her iki boksöre de 24 gün boyunca müsabakalardan men cezası verildi.
Jake Paul ve Mike Tyson 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 08.00'de Teksas'ta yaptıkları tartışmalı maçın ardından resmi olarak boks müsabakalarından men edildiler.
Teksas Lisans ve Düzenleme Departmanı dövüşçülerin her raunt için üç gün dinlenmesi gerektiğini belirten bir kurala sahip.
AT&T Stadyumundaki dövüş tam sekiz raunt sürdü, bu da her iki boksörün de 24 gün boyunca boks müsabakalarından men edildikleri anlamına geliyor.