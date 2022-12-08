Jazz, son saniyelerde bulduğu sayılarla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 8 Aralık 2022)

Jrue Holiday 31 sayı ve 6 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 9 ribaunt, Khris Middleton 14 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle skora destek verdi.

Bu sezon 10. kez kaybeden Kings'te Domantas Sabonis 23 sayı, 12 ribaunt ve 7 asist, Harrison Barnes 20 sayı, Malik Monk 16 sayı ve 6 ribaunt, Keegan Murray ile De'Aaron Fox 15'er sayı üretti.