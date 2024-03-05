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Jermain Lens'ten itiraf: 110 kiloya kadar çıktım

Türkiye'de Fenerbahçe, Karagümrük ve Beşiktaş forması giyen Jermanin Lens,Jermanin Lens, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği dönem hakkında itirafta bulundu. Lens, "33 yaşındaydım ve kariyerimin son zamanlarıydı. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel hayatımın devam etmesini istedim. Beşiktaş'taki son yılımı da buna dahil ettim. Kendimi rahat bıraktım ve 110 kiloya kadar çıktım." dedi.

Jermain Lens'ten itiraf: 110 kiloya kadar çıktım - 1

Türkiye'de Fenerbahçe, Karagümrük ve Beşiktaş forması giyen siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği dönem hakkında itirafta bulundu.


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Jermain Lens'ten itiraf: 110 kiloya kadar çıktım - 2

2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile 4 yıllık kontrat imzalayan Hollandalı oyuncunun, son senesinde ileriyle dönük planlar yaptığını ve Beşiktaş'ta iyi kontrat aldığı için son sene kendini saldığını ifade etti.


Jermain Lens'ten itiraf: 110 kiloya kadar çıktım - 3

Hollandalı yayın kuruluşu Voetbal NL'ye konuşan Lens, Beşiktaş'taki 4 yıllık sözleşmesinin 2. yılından sonra kadroda düşünülmediğini söyledi.


Jermain Lens'ten itiraf: 110 kiloya kadar çıktım - 4

Beşiktaş'taki 4 yıllık sözleşmesinin 2. yılından sonra kadroda düşünülmediğini söyleyen Lens, "Sadece karşı tarafı suçlayan bir insan değilim. Performansımın çok iyi olmadığının farkındaydım. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve kontratımı seçtim." dedi.


Jermain Lens'ten itiraf: 110 kiloya kadar çıktım - 5

Lens, "33 yaşındaydım ve kariyerimin son zamanlarıydı. Corona döneminde futbol sonrasını düşünmeye başladım ve kendime finansal bir plan çizdim. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel hayatımın devam etmesini istedim. Beşiktaş'taki son yılımı da buna dahil ettim. Kendimi rahat bıraktım ve 110 kiloya kadar çıktım." diye konuştu.

Futbol hayatına devam eden Lens kariyerini Fransa 3. Lig ekiplerinden Versailles'de sürdürüyor.

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