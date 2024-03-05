Jermain Lens'ten itiraf: 110 kiloya kadar çıktım

Lens, "33 yaşındaydım ve kariyerimin son zamanlarıydı. Corona döneminde futbol sonrasını düşünmeye başladım ve kendime finansal bir plan çizdim. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel hayatımın devam etmesini istedim. Beşiktaş'taki son yılımı da buna dahil ettim. Kendimi rahat bıraktım ve 110 kiloya kadar çıktım." diye konuştu.



Futbol hayatına devam eden Lens kariyerini Fransa 3. Lig ekiplerinden Versailles'de sürdürüyor.