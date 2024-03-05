Jermain Lens'ten itiraf: 110 kiloya kadar çıktım
Türkiye'de Fenerbahçe, Karagümrük ve Beşiktaş forması giyen Jermanin Lens,Jermanin Lens, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği dönem hakkında itirafta bulundu. Lens, "33 yaşındaydım ve kariyerimin son zamanlarıydı. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel hayatımın devam etmesini istedim. Beşiktaş'taki son yılımı da buna dahil ettim. Kendimi rahat bıraktım ve 110 kiloya kadar çıktım." dedi.
Türkiye'de Fenerbahçe, Karagümrük ve Beşiktaş forması giyen siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği dönem hakkında itirafta bulundu.