Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022)

Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Denver Nuggets, Washington Wizards'ı 141-128 yendi.

Nuggets'te Nikola Jokic, 43 sayı, 14 ribaunt ve 8 asistle "double-double" yaptı, Jokic ise 43 sayı ile sezon rekoru kırdı.