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Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022)

Nba'de Nuggets, Nikola Jokic'in 43 sayıyla sezon rekoru kırdığı maçta Wizards'ı 141-128 mağlup etti. Cavaliers'in deplasmanda Mavericks'i 105-90 mağlup ettiği maçta Donovan Mitchell, 34 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi. Pacers'in Warriors'i 125-119 mağlup ettiği maçta Warriors'ta Stephen Curry sol omzundaki sakatlık nedeniyle maçı bitirememesine rağmen karşılaşmayı 38 sayı ile tamamladı.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 10 karşılaşmayla devam edildi.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 2

Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Denver Nuggets, Washington Wizards'ı 141-128 yendi.

Nuggets'te Nikola Jokic, 43 sayı, 14 ribaunt ve 8 asistle "double-double" yaptı, Jokic ise 43 sayı ile sezon rekoru kırdı.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 3

Bones Hyland 23 sayı ve Aaron Gordon 22 sayı ile Nuggets'ın galibiyetine katkı verdiği karşılaşmada, Washington Wizards oyuncuları Kyle Kuzma 24, Will Barton ise 22 sayı ile oynadı.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 4

MITCHELL 34 SAYI ATTI, CAVALIERS KAZANDI

Cleveland Cavaliers'in deplasmanda Dallas Mavericks'i 105-90 mağlup ettiği maçta Donovan Mitchell, 34 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 5

Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, maçta süre almadı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 30 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 6

CURRY'NİN 38 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Indiana Pacers'in Golden State Warriors'i 125-119 mağlup ettiği maçta Warriors'ta Stephen Curry sol omzundaki sakatlık nedeniyle maçı bitirememesine rağmen karşılaşmayı 38 sayı ile tamamladı.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 7

Curry, sol omzundaki sakatlık nedeniyle üçüncü çeyreğin sonuna doğru sahadan ayrılmasına karşın 38 sayı ile maçın en skorer oyuncu oldu.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 8

Pacers'ta ise Tyrese Haliburton 29 sayı, Bennedict Mathurin ise 24 sayı ile galibiyete önemli katkı verdi.

Jokic'in 43 sayı attığı maçta Nuggets, Wizards'ı yendi (NBA'de gecenin sonuçları 15 Aralık 2022) - 9

GECENİN SONUÇLARI (15 ARALIK 2022)

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 134-141 (uzatmada)

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 125-119

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 135-124

Chicago Bulls-New York Knicks: 120-128 (uzatmada)

Toronto Raptors-Sacramento Kings: 123-124

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 108-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 112-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 90-105

Denver Nuggets-Washington Wizards: 141-128

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 99-88

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