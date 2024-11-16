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Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 309'da dev maç

Jon Jones, UFC 309'da Stipe Miocic ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Dünya ağır siklet kemeri için karşı karşıya gelecek olan Jon Jones ve Stipe Miocic arasında maç izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 309'da dev maç - 1

UFC tarihine geçecek olan Jon Jones-Stipe Miocic maçı için geri sayım başladı. UFC dünyasında büyük bir heyecan yaratan maç, her iki dövüşçünün de kendine özgü tarzlarını ve stratejilerini ringe taşıyacağı bir maç olacak. Peki, Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 309'da dev maç - 2

JON JONES-STİPE MİOCİC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UFC 309'da Jon Jones ve Stipe Miocic ağır siklet kemer mücadelesi için kozlarını paylaşacak.

UFC tarihine geçecek bu maç 17 Kasım Pazar sabahı saat 06.00’da S Sport Plus’ta canlı olarak yayınlanacak.

Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 309'da dev maç - 3

GÜÇLÜ VE ZAYIF NOKTALARI

Jon Jones, güçlü savunmasını, Stipe Miocic’in azmine karşı kullanacak. Jon Jones, güçlü savunmasıyla dikkat çeken bir dövüşçü olarak, Stipe Miocic’in bitmek bilmeyen azmi ve kararlılığına karşı mücadele edecek. Bu eşleşme, MMA dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, her iki dövüşçünün de kendine özgü tarzlarını ve stratejilerini ringe taşıyacağı bir maç olacak.

Jones’un fiziksel dayanıklılığı ve teknik zekası, Miocic’in gücü ve sabırlı yaklaşımıyla karşı karşıya gelirken, dövüşseverleri unutulmaz bir gösteri bekliyor.

Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 309'da dev maç - 4

UFC 309 MAÇLARI NEREDE?

UFC 309, 17 Kasım Pazar günü New York’un ünlü Madison Square Garden’ında da oynanacak.

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