Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 309'da dev maç

GÜÇLÜ VE ZAYIF NOKTALARI

Jon Jones, güçlü savunmasını, Stipe Miocic’in azmine karşı kullanacak. Jon Jones, güçlü savunmasıyla dikkat çeken bir dövüşçü olarak, Stipe Miocic’in bitmek bilmeyen azmi ve kararlılığına karşı mücadele edecek. Bu eşleşme, MMA dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, her iki dövüşçünün de kendine özgü tarzlarını ve stratejilerini ringe taşıyacağı bir maç olacak.



Jones’un fiziksel dayanıklılığı ve teknik zekası, Miocic’in gücü ve sabırlı yaklaşımıyla karşı karşıya gelirken, dövüşseverleri unutulmaz bir gösteri bekliyor.