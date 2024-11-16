Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 309'da dev maç
Jon Jones, UFC 309'da Stipe Miocic ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Dünya ağır siklet kemeri için karşı karşıya gelecek olan Jon Jones ve Stipe Miocic arasında maç izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UFC tarihine geçecek olan Jon Jones-Stipe Miocic maçı için geri sayım başladı. UFC dünyasında büyük bir heyecan yaratan maç, her iki dövüşçünün de kendine özgü tarzlarını ve stratejilerini ringe taşıyacağı bir maç olacak. Peki, Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?