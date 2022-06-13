Jorge Jesus istedi, Samandıra yenilendi

Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 kupanın görselleri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yerini aldı. 28 Kupa ve 5 yıldızlı Fenerbahçe logolarının asıldığı tesislerde, Jorge Jesus’un isteği ile gerçekleştirilen değişiklikler devam ediyor. Fenerbahçe’nin tarihinden aldığı güce inanan ve futbolcularının bu ruhla hareket etmesini isteyen Jesus’un talebiyle tesis duvarları Fenerbahçe taraftarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görseller ile kaplanırken, takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi.