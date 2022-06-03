Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de

Haberler - İHA - ntv.com.tr - DHA 03.06.2022 - 17:21
Fenerbahçe Kulübü, 1 yıllık anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törene; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve davetliler katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendileri için zor bir karar olduğunu ifade ederek, "Ancak bu karar birdenbire nisan ayında mayıs ayında filizlenen karar olmadı. Son 18 haftanın İsmail hocayla lideri olsak da arada geçen süreçte yaşadıklarımız ve neticesinde sezonu bitirmemiz hedeflediğimizin uzağında kaldı. Geldiğimiz nokta itibarıyla aralık ayı sonu ocak ayı başı imkanlarımızın el verdiği çerçevede A plus dünya çapında kendini kanıtlamış hoca hedefimizi açık açık paylaşmıştık. İsmail hocayla da ilk oturduğumuzda da açık ve net şekilde ifade etmiştim. Alternatiflerin bir tanesinde hocamız söz konusu hocayla birlikte çalışacaktı. Ancak Jesus ile yaptığımız ilk görüşme Benfica ile ayrıldıktan 4 gün sonraydı. O aşamada kendisi bırakın hocalık alternatifini, futbol dahi konuşmak istemiyordu. Diğer alternatif yolumuzda her geçen gün daha kuvvetleniyordu. Nisan ayı itibarıyla Jesus ile görüşmelerimiz daha da sıklaştı. Mayıs ayının başlarına doğru daha somutlaşmaya başladı" diye konuştu.
Jorge Jesus'un 3 gündür İstanbul'da olduğunu kaydeden Ali Koç, "Stadımızı gezdi, kulübün ofislerini gezdi. Samandıra'ya gitti birkaç saat harcadı. Çok enteresan geri bildirimleri oldu. Fenerbahçe'nin imkanlarının en üst seviye olan kulüplerden daha iyi seviyede olduğuydu. Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Tek sebebi gittiği her yerde 1 yıllık çalışıyor. Hocamız Fenerbahçe ile ilgili şampiyonluk yaşadığında buraya olduğu bağlılığı güçlenecektir bundan hiç tereddüdüm yok. Birkaç saat her gün toplantı yaptık önümüzdeki yılın planlamasına dair. Hocamız ona göre eksik bölgeleri ve bu eksik bölgelere her bir bölge için en az 5'er alternatif ve bu alternatiflerde beklentinin aksine finansal durumu bilerek yapılmış gerçekçi ulaşılabilir isimler" dedi.
Sözlerine Türkçe 'hazır mısınız' diye başlayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de olmasının kendisi için büyük gurur olduğunu ifade ederek, "Ben buraya Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını taraftar istila etti. Ben de 'beni çok isteyen kulüpte olmalıyım' dedim. Maddi sebeplerden gelmedim. Ben büyük takımda çalışmak istiyordum. Taraftarların tutkulu şekilde takımına bağlı olduğu bir kulüpte olmak istiyordum. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına benziyor. Fenerbahçe bana bu şartları sundu ve ben ve ekibimde bütün takım çalıştırmak için buradayız. Ben kendi ekibime güveniyorum. Futbolcuların, teknik ekibin çok iyi olabilmesi için en iyi imkanlara sahibiz. Burada şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
Jesus, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili, "Üzerinden 9 yıl geçti. Gerçekten bizim için zorlu bir yarı finaldi Benfica için. O seneki Fenerbahçe takımı çok kuvvetliydi. Burada oynadığımız maç hiç kolay olmadı. Futbolda biraz şansta lazım, o turda şans bizim lehimize oldu" açıklamasında bulundu.
Kendisinin tek bir sistemi olmadığını kaydeden Jesus, "Her hocanın A ve B planı olması lazım. Sistem çok önemli ama başka önemli şeylerde var. En önemli şey sistem olsa da başka faktörler de var. Sizim elinizdeki oyuncular için elinizdeki sistemi değerlendirmeniz önemli" şeklinde konuştu.
Futbolda geçmişte başarılan şeylerin çok önemli olduğunu ifade eden Jesus, "Hocalar oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar sizi bugünkü referansı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe" diye konuştu.
2 aydan fazla bir süredir Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini dile getiren Portekizli teknik adam, "Takımdaki herkesi bireysel anlamda çok iyi buldum. Min-jae Avrupa'daki takımların isteyeceği oyuncu. Arda Güler genç ve yetenekli. Ama gelişecek ve iyi olacak. Takımımıza Arda'nın yardım edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.
Jesus, takımın içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu dile getirerek "Alacağımız bazı oyuncular Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Futbolda istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Kadro devrimi yapmayacağız, denge sağlayacağız. 4-5 oyuncu alacağız. Gerçekten kadro planlaması hakkında çok fazla toplantı yaptık. Maddi şartlar imkanında elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin sahip olduğu şartların en üst seviyede olduğunu kaydeden Portekizli teknik adam, "Bende şanslıyım ki hep büyük takımlarla çalıştım bu kıyası yapabiliyorum. Hocaların kötü sonuç almak için bahanesi yok. Burada iyi sonuçlar için her alana sahibiz. Portekiz dışı her takımda 1 yıllık kontrat yaparım. İlk yıl adaptasyon süresidir hem kulüp hem başkan hem antrenör için. Benim için önemli olan şey sportif kısmı. 1 yıl sonra işler yolunda giderse kontratı yenileriz" dedi.
Portekizli teknik adam hakemler ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, "Hakemler konusunda aslında bu tutkulu taraftarların olduğu her ülkede geçerli problem. Ben Türkiye'de çok kaliteli hakemler olduğunu biliyorum, hiçbir zaman sonuç istemediğimiz gibi olduğunda onlara suç atmamak gerekiyor. Ben hakemlere inanıyorum bunu gerekçe olarak göstermem. Benim için kırmak istediğim bir durum 15 yıldır yabancı hocanın şampiyon olamaması" diye konuştu.
İçinde bulunulan durumum hiçbir takım için kolay olmadığını ifade eden Jesus, "Totalde 5 haftamız olacak ilk maç öncesinde. O maç bizim için çok önemli olacak Şampiyonlar Ligi ön elemesi. En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Mevcut kadrodaki en iyi oyuncularımızı tutmayı becerebilirsek avantaj olacaktır. Biz hazırlık döneminde hem antrenmanlar hem de maç yapmak istiyoruz. Yaklaşık olarak 6-7 hazırlık maçı oynayacağız" dedi.
Jesus, Alex'in Fenerbahçe'de büyük bir tarihi ve geçmişi olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:
"Bu kulüp için idol. Ben de Brezilya'da çalıştım. Alex arkadaşlarımdan biri, gelmeden önce konuştum. Alex'in burada bırakmış olduğu iz çok önemli. Her zaman efsaneleri hatırlamamız gerekiyor" diye konuştu.
İsmail Kartal ile konuşma fırsatı olmadığını ifade eden Jesus, "Kendisi başarılı bir şekilde tamamladı. Büyük takımlar her zaman sezonu kupayla kapatmak ister. Kendisi bir fark yarattı. Bizim yapmamız gereken şey kaldığı yerden devam edip kupalar kazanmak" şeklinde konuştu.
Açıklamaların ardından Jorge Jesus ile Ali Koç, resmi sözleşmeye imza attı. Son olarak Portekizli teknik adam, Fenerbahçe formasını imzaladı.