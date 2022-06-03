Jorge Jesus resmen Fenerbahçe'de

JORGE JESUS: ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Sözlerine Türkçe 'hazır mısınız' diye başlayan Jorge Jesus, Fenerbahçe'de olmasının kendisi için büyük gurur olduğunu ifade ederek, "Ben buraya Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken gerçekten Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını taraftar istila etti. Ben de 'beni çok isteyen kulüpte olmalıyım' dedim. Maddi sebeplerden gelmedim. Ben büyük takımda çalışmak istiyordum. Taraftarların tutkulu şekilde takımına bağlı olduğu bir kulüpte olmak istiyordum. Benim çalışma metodum Fenerbahçe taraftarına benziyor. Fenerbahçe bana bu şartları sundu ve ben ve ekibimde bütün takım çalıştırmak için buradayız. Ben kendi ekibime güveniyorum. Futbolcuların, teknik ekibin çok iyi olabilmesi için en iyi imkanlara sahibiz. Burada şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.