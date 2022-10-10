Jorge Jesus'lu Fenerbahçe, Kadıköy'de puan kaybetmiyor! İnanılmaz istatistik...

Sezon başında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından uyum sürecini hızlı atlatan sarı-lacivertliler, her geçen hafta performansını artırmayı başardı.



Hem lig hem Avrupa'da mücadele etmesine ve haftada 2 maç oynamasına karşın iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı önderliğinde gol yollarında sahasında çok etkili bir görüntü sergiledi.