Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum
Gelecekteki kariyeri hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli takım çalıştırmak istediğini vurguladı. Mourinho, "Bir Avrupa ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecekteki kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
İtalyan basınına konuşan Mourinho, milli takım çalıştırmak istediğini açıkladı.