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Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum

Gelecekteki kariyeri hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli takım çalıştırmak istediğini vurguladı. Mourinho, "Bir Avrupa ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum - 1

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gelecekteki kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan Mourinho, milli takım çalıştırmak istediğini açıkladı.

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Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum - 2

Mourinho, "Bir Avrupa ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol için, sporun temsil ettiği şey için yapmak istiyorum. Bu inanılmaz olurdu." dedi.

Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum - 3

Corriere dello Sport'a konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim. Futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek, hatta izin almak bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum - 4

Mourinho kendisinde sevdiği özellikleri şöyle sıraladı: "Alçakgönüllülük, sadakat ve eğitim kendimde gördüğüm özellikler. Şimdi birçok kişi gülecek ama bu böyle."

Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum - 5

Tecrübeli çalıştırıcı, "2024'ün en iyi ve en kötü anları sizin için hangisiydi?" sorusuna, "En iyisi kızımın düğünüydü. Harika bir andı ve onlar adına çok mutluyum. En kötüsüne gelince Roma'dan ayrılmak." yanıtını verdi.

Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum - 6

Avrupa Ligi Finali hakkında da konuşan Mourinho ayrıca, "Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım. Anthony Taylor'ın yarattığı karmaşadan dolayı değil. Roma'dan ayrılmalıydım, ayrılmadım ve ayrılmamak yanlıştı." dedi.

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