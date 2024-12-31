Jose Mourinho: Bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum

Corriere dello Sport'a konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim. Futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek, hatta izin almak bile istemiyorum." ifadelerini kullandı.