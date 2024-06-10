Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, geri sayım başlayan EURO 2024 için favorilerini açıkladı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında konuştu.
Portekiz basınından RTP'ye konuşan Mourinho, turnuva için favori adaylarını sıraladı.
Adayları hakkında konuşan Mourinho, "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor. Portekiz, İngiltere, Fransa favoriler. İkinci sırada Almanya, İspanya diyebilirim." açıklamalarında bulundu.
Son olarak son İtalya'nın Roma takımında çalışan Mourinho son şampiyona ise şans vermedi.
Mourinho, "İtalya'nın Avrupa Şampiyonu olacağına inanmıyorum. Geçen sefer kazandılar ama ikinciye de inanmıyorum." ifadelerini kullandı.