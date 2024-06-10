NTV.COM.TR’ye geri dön

Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, geri sayım başlayan EURO 2024 için favorilerini açıkladı.

Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - 1

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 hakkında konuştu.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - 2

Portekiz basınından RTP'ye konuşan Mourinho, turnuva için favori adaylarını sıraladı.


Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - 3

Adayları hakkında konuşan Mourinho, "Sanırım herkes hemen hemen benim gibi düşünüyor. Portekiz, İngiltere, Fransa favoriler. İkinci sırada Almanya, İspanya diyebilirim." açıklamalarında bulundu.


Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - 4

Son olarak son İtalya'nın Roma takımında çalışan Mourinho son şampiyona ise şans vermedi.


Jose Mourinho EURO 2024 favorilerini açıkladı - 5

Mourinho, "İtalya'nın Avrupa Şampiyonu olacağına inanmıyorum. Geçen sefer kazandılar ama ikinciye de inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER