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Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda resmi imzayı atıyor. Sahaya çıkan Mourinho ve Ali Koç tribünleri selamladı. Törende konuşan Koç, "Tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi." ifadelerini kullandı. Mourinho ise "Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim." dedi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor - 1

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, özel uçakla 14.47'de İstanbul'a iniş yaptı.

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Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor - 2

Mourinho'ya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Acun Ilıcalı da eşlik etti.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor - 3

Mourinho, İstanbul'a gelmesinin ardından "Yeni evim" notuyla paylaşımda bulundu.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor - 4

Mourinho özel helikopterle önce oteline geçti ardından boğaz turu yaparak Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na gitti.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor - 5

61 yaşındaki usta çalıştırıcı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe taraftarı önünde resmi imzayı atıyor.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor - 6

İmza öncesi konuşan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu tarihi güne hoşgeldiniz. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün tarihi bir adım atıyoruz. Teknik direktörümüz Mourinho'ya, bu büyüklüğe 'Hoşgeldin' diyorum. Kendisi tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi. Fenerbahçe'mizin geleceği için şampiyonluklar için bizi tercih etmiştir. Hocamız, tıpkı başka liglerde de gösterdiği gibi, ligimizde de 'Winner' imajını bize aşılayacak."

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor - 7

Jose Mourinho ise şu ifadeleri dile getirdi:

"Öncelik sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür ama ben öncesinde hissedebiliyorum. Bu bana büyük bir sorumluluk veriyor, ben de sizin ailenize aitim. Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Başkanımızı tanıdığım günden beri burada olmayı çok istedim. Türk futbolu, Süper Lig için çalışmak ve burayı geliştirmek istedim. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de ligi. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe."

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