Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği Jose Mourinho, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda resmi imzayı atıyor. Sahaya çıkan Mourinho ve Ali Koç tribünleri selamladı. Törende konuşan Koç, "Tartışmasız dünya tarihinin gördüğü ilk 5'teki en iyi hocadan bir tanesi." ifadelerini kullandı. Mourinho ise "Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim." dedi.
Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, özel uçakla 14.47'de İstanbul'a iniş yaptı.