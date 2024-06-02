Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atıyor

Jose Mourinho ise şu ifadeleri dile getirdi:



"Öncelik sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür ama ben öncesinde hissedebiliyorum. Bu bana büyük bir sorumluluk veriyor, ben de sizin ailenize aitim. Futbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Başkanımızı tanıdığım günden beri burada olmayı çok istedim. Türk futbolu, Süper Lig için çalışmak ve burayı geliştirmek istedim. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de ligi. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe."