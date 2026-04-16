Jose Mourinho geri dönüyor. "Hayranlıkla bekliyorlar"
16.04.2026 10:55
Selim Başeğmezer
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir haber yazıldı.
Fenerbahçe'deki görevinden geride bıraktığımız yaz döneminde alınan ve hemen Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho'nun adı gündemden düşmüyor.
Benfica'daki sözleşmesi devam eden ancak başkan Rui Costa'nın "Ben de dahil kimsenin geleceği garanti altında değil" sözlerinin ardından hakkındaki ayrılık iddiaları ayyuka çıkan Portekizli çalıştırıcı için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
PREMIER LİG'DEN TALİP
Portekiz Ligi şampiyonluğundan uzak kalan Benfica'da oynattığı oyun nedeniyle eleştirilen Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Lig'den talibi olduğu öne sürüldü.
"HAYRANLIK DUYUYORLAR"
talkSPORT'un haberine göre Newcastle United yetkilileri, teknik direktör Eddie Howe'un ayrılık ihtimaline karşın Jose Mourinho'yu ilk aday olarak belirledi.
Kulüp sahiplerinin, deneyimli teknik adamın geçmiş başarılarından ötürü kendisine hayranlık duyduğu aktarıldı.
İLK ADAY MOU AMA...
Newcastle United'ın Suudi sahiplerinin Howe'un ayrılığı durumunda dünyaca ünlü bir ismi takımın başına getirmeye hevesli olduğu ve Jose Mourinho'nun yanı sıra Roberto Mancini isminin de gündemde olduğu kaydedildi.
Ayrıca Andoni Iraola'nın da Newcastle'dan teklif gelmesi halinde görev yapmaya sıcak bakacağı yazıldı.
BENFICA PERFORMANSI
Sezona Fenerbahçe'de başlayan ancak Şampiyonlar Ligi play-off'unu geçemeyince görevden alınan 63 yaşındaki Jose Mourinho, Benfica ile bu sezon 40 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam; 24 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 2.00 puan ortalaması tutturdu.