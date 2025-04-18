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Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceği için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Portekizli çalıştırıcının sarı - lacivertlilerin ardından başına geçeceği takımın belli olduğu öne sürüldü.

Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için de iddialar günden güne artmaya devam ediyor.

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Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu - 2

Fenerbahçe ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü teknik direktör için daha önce Premier Lig kulüpleri, Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı ile ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu - 3

Tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili dikkat çeken bir iddia da ülkesi Portekiz'den geldi.

Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu - 4

CNN Portekiz yorumcusu Rui Santos, Jose Mourinho'nun Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.

Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu - 5

Santos yaptığı açıklamada "Federasyon başkanı, Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor. Jose Mourinho'nun geçmişte Ronaldo ile yaşadığı problem bile bunu engelleyemez. Milli takımın başına geçmesi için süreç olumlu ilerliyor ve Roberto Martinez için yolun sonu yaklaşıyor. Martinez, Uluslar Ligi'ni kazansa bile yollar ayrılabilir." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu - 6

Ayrıca Jose Mourinho'nun 2026 Dünya Kupası öncesinde takımın başına geçeceği ve turnuvaya kadar oyuncuları hazırlayacağı ifade edildi.

Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu - 7

Fenerbahçe'nin başında 49 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 31 galibiyet - 11 beraberlik - 7 yenilgiyle 2.12 puan ortalaması yakaladı.

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