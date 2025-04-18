Jose Mourinho iddiaları günden güne artıyor: Fenerbahçe sonrası çalıştıracağı takımı duyurdu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceği için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Portekizli çalıştırıcının sarı - lacivertlilerin ardından başına geçeceği takımın belli olduğu öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için de iddialar günden güne artmaya devam ediyor.