Jose Mourinho kaç maç ceza alacak, hangi maddeden sevk edildi?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunan Jose Mourinho tedbirli olarak 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Portekizli çalıştırıcı tedbirli olarak sevk edildiği için Trabzonspor derbisinde sahada olamayacak. Peki bu maddeden sevke kaç maç ceza verilebilir? İşte ayrıntılar ve Mourinho'yu bekleyen olası ceza...
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı değerlendirme sonu sevkleri açıkladı.