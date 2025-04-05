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Jose Mourinho kaç maç ceza alacak, hangi maddeden sevk edildi?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunan Jose Mourinho tedbirli olarak 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Portekizli çalıştırıcı tedbirli olarak sevk edildiği için Trabzonspor derbisinde sahada olamayacak. Peki bu maddeden sevke kaç maç ceza verilebilir? İşte ayrıntılar ve Mourinho'yu bekleyen olası ceza...

Jose Mourinho kaç maç ceza alacak, hangi maddeden sevk edildi? - 1

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası yaptığı değerlendirme sonu sevkleri açıkladı.


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Jose Mourinho kaç maç ceza alacak, hangi maddeden sevk edildi? - 2

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Jose Mourinho, Fred, Sandro Zufic, Salvatore Foti, Galatasaray'da Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz sevk edildi.


Jose Mourinho kaç maç ceza alacak, hangi maddeden sevk edildi? - 3

Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Kerem ve Barış 44. maddeden, Foti ile Fred 41. maddeden Zufic'in ise 36. maddeden tedbirli olarak sevk edildiği duyuruldu.


Jose Mourinho kaç maç ceza alacak, hangi maddeden sevk edildi? - 4

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre Mourinho, Mert Hakan Yandaş, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'ın 5-10 maç arası, Fred ve Foti'nin 2-5, Zufic'in ise 1-3 maç arası ceza alması bekleniyor.


Jose Mourinho kaç maç ceza alacak, hangi maddeden sevk edildi? - 5

Fenerbahçe'de Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic ve Foti tedbirli olarak sevk edildiği için 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Kadıköy'de Trabzonspor ile oynanacak derbide takımlarını yalnız bıracak.

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