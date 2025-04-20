Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?"

Yayıncı kuruluş muhabiri: "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?"



Jose Mourinho: "Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz? Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım."