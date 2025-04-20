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Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçı sonrasında flaş röportajda muhabire çıkıştı. Portekizli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen soruya sinirlendi.

Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?" - 1

Fenerbahçe ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip, 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'ın golüyle Kadıköy'den 1 puanla ayrılmayı başardı. Sarı - lacivertliler ise şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

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Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?" - 2

MOURINHO ÇILDIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından flaş röportajda muhabire çıkıştı. Portekizli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen sorunun ardından adeta küplere bindi.

İşte yaşananlar ve Mourinho'nun sözleri:

Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?" - 3

Yayıncı kuruluş muhabiri: "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?"

Jose Mourinho: "Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz? Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım."

Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?" - 4

"Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı."

Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?" - 5

"Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi."

Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?" - 6

"Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum."

Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?" - 7

"4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı."

Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?" - 8
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