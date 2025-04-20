Jose Mourinho maç sonunda küplere bindi, muhabire kızdı: "Neden aynı şeyi soruyorsun?"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçı sonrasında flaş röportajda muhabire çıkıştı. Portekizli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen soruya sinirlendi.
Fenerbahçe ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip, 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'ın golüyle Kadıköy'den 1 puanla ayrılmayı başardı. Sarı - lacivertliler ise şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.