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Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve yarı finale yükselmişti. Maç sonuna ise Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel teması damga vurmuştu. İki teknik direktör arasında geçen konuşma ortaya çıktı.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game" - 1

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

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Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game" - 2

Bu skorun ardından Galatasaray adını yarı finale yazdırmış, Fenerbahçe ise organizasyona veda etmişti. Karşılaşmanın sonunda çıkan olaylar ise geceye damgasını vurmuştu.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game" - 3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hakemlerin yanına gittiği esnada Galatasaray'ın çalıştırıcısı Okan Buruk'la yaşadığı diyaloğun ardından meslektaşının burnunu sıkmıştı. Buruk, Mourinho'nun teması sonrasında yerde düşmüş ve bir süre kalkamamıştı.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game" - 4

İki teknik direktör arasında geçen konuşma ise ortaya çıktı. Milliyt'in haberine göre Jose Mourinho maçın son düdüğüyle birlikte hakemlerin yanına giderek "Kötü maç yönettiniz." dedi.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game" - 5

Hakemleri kutlayan Okan Buruk ise, "Siz ona inanmayın. İyi maç yönettiniz. Doğru kararlar verdiniz." ifadelerini kullandı. Hakemlerle konuşmasının ardından Okan Buruk'un Jose Mourinho'ya dönerek "Good game (iyi oyun)" dediği belirtildi.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game" - 6

Okan Buruk'un daha sonra Mourinho'ya İngilizce kötü bir söz söylediği ve bunun üzerine Portekizli çalıştırıcının sinirlerine hakim olamadığı öne sürüldü.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game" - 7

Buruk'un arkasından giderek burnunu sıkan Jose Mourinho daha sonra kırmızı kart gördü ve açıklama yapmadan stattan ayrıldı. Yaşanan tüm olayların hakem raporuna girdiği belirtildi.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game" - 8
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