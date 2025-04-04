Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu neden sıktı? Aralarındaki konuşma ortaya çıktı: "Good game"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmiş ve yarı finale yükselmişti. Maç sonuna ise Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel teması damga vurmuştu. İki teknik direktör arasında geçen konuşma ortaya çıktı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.