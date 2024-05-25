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Jose Mourinho: Reddettiğim için pişmanım

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Jose Mourinho, kariyerindeki pişmanlığı açıkladı. Portekiz Milli Takımı'nı reddettiği için pişman olduğunu belirten Mourinho, "Kariyerimin sonunda doğru milli takımın başına geçmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho: Reddettiğim için pişmanım - 1

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Jose Mourinho Rumen medyasından Emanuel Roşu'ya konuştu. Son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli hoca, İtalyan ekibiyle büyük bir başarı yakaladığını ifade etti.


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Jose Mourinho: Reddettiğim için pişmanım - 2

Mourinho açıklamasında, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma'yla iki Avrupa finaline ulaşmak. Bunu yapmak imkansız. Bunu kimsenin bir daha yapacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.


Jose Mourinho: Reddettiğim için pişmanım - 3

"Bir teknik direktörün sahip olması gereken en önemli özellik nedir?" sorusuna da yanıt veren Mourinho, "Bir yöneticinin en önemli özelliği? Şu anda iyi bir halkla ilişkiler uzmanına sahip olmak" diyerek yanıt verdi.


Jose Mourinho: Reddettiğim için pişmanım - 4

Geçmişte Portekiz Milli Takımı'nı reddettiği için pişman olduğunu belirten Mourinho, "Kariyerimin sonunda doğru milli takımın başına geçmek istiyorum." dedi.


Jose Mourinho: Reddettiğim için pişmanım - 5

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktör adaylarının Mourinho olduğunu açıklamıştı.

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