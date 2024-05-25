Jose Mourinho: Reddettiğim için pişmanım
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Jose Mourinho, kariyerindeki pişmanlığı açıkladı. Portekiz Milli Takımı'nı reddettiği için pişman olduğunu belirten Mourinho, "Kariyerimin sonunda doğru milli takımın başına geçmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Jose Mourinho Rumen medyasından Emanuel Roşu'ya konuştu. Son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli hoca, İtalyan ekibiyle büyük bir başarı yakaladığını ifade etti.